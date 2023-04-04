在即将到来的2023上海国际车展上，宝马集团将聚焦数字化、电动化和循环永续，并将首次以全电动化阵容参加本次国际大型车展。集团旗下劳斯莱斯、BMW、MINI、Motorrad四大品牌将带来史上最强新能源阵容，包括劳斯莱斯Spectre闪灵、BMW两款概念车、MINI Concept Aceman、Motorrad CE04都将悉数亮相，凸显宝马集团对中国这一全球最大单一市场的高度重视，更展示出集团全力以赴电动化的坚定决心。

作为宝马集团对未来数字豪华的前瞻性诠释，BMW i 数字情感交互概念车（Dee）与全彩E Ink版BMW i 数字情感交互概念车将齐聚展台，BMW i 数字情感交互概念车在人与汽车之间建立更加强大的联系，做到虚拟与现实世界体验的完美融合。概念车展示了硬件与软件相结合的全新可能性，充分挖掘数字化创新的潜力，代表着数字化体验与纯粹驾驶乐趣的融合。

BMW i 数字情感交互概念车（Dee）聚焦情感体验，代表宝马集团数字化未来发展方向，是BMW通向“新世代”的全新里程碑。宝马集团在BMW i 数字情感交互概念车车身表面应用了电子墨水（E Ink）技术，将BMW iX Flow简单的黑白交替推进到下一步，实现完全可变、可单独配置的彩色外观。

作为宝马集团的都市出行先锋，从诞生至今，MINI品牌始终充满活力并极富创造力。如今，“迷你”故事继续上演：不断超越自我、延续经典，并加速迈向电动化的未来。MINI首款纯电动都市跨界概念车——MINI Concept Aceman则将“迷你至简”全新设计语言与前沿数字技术完美结合，展望MINI家族未来。数字化创新技术令MINI更专注于核心要素，将品牌极简设计语言更加清晰地呈现。

本届上海车展，宝马集团将以一场电动化、数字化的饕餮盛宴，擘画未来出行的美好蓝图。4月18日至27日，欢迎您莅临上海国家会展中心7.1展馆宝马集团展台，体验电动未来新趋势，赏鉴宝马电动新车型和新技术。