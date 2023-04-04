中国汽车制造商华人运通正准备在部分欧洲市场推出 HiPhi 品牌。近年来，HiPhi 凭借其极具未来感的独特电动汽车登上了众多头条新闻，所有这些电动汽车都具有丰富的功能，并包裹在非常独特的车身中。公司联合创始人 Mark Stanton最近在接受路透社采访时表示，HiPhi 将在即将举行的上海车展上宣布其将进入的欧洲市场，但表示将进入电动汽车普及率较高的市场，例如西欧或斯堪的纳维亚半岛。

“我们不想走出去，过度扩张自己，做得太快，”他表示说。“我们先试水，然后开始打造我们的品牌。”他没有透露该公司的 X SUV 或Z 轿车是否将率先在欧洲推出，但表示他预计这两款车型将在欧洲大陆获得五星级安全评级。定价细节也仍不清楚，但在中国，HiPhi 的型号起价约为 620,000 元人民币或 90,000 美元。

关于其欧洲计划的公告并不是 HiPhi 在上海车展上的唯一议程。路透社指出，该汽车制造商将在此次活动中发布其第三款车型。预计这将是2 月份首次出现的Y 电动跨界车，其设计略显传统。它也被认为比 X 和 Z 便宜，但仍将专注于奢华和性能。

HiPhi目前最引人注目的车型可能是 Z 轿车。它具有一个巨大的 120 kWh 电池组，可以与驱动后轮的单个电动机配合使用，适用于 300 hp 和 302 lb-ft（410 Nm）的扭矩，或者与两个提供 600 hp 和 604 lb-英尺（820 牛米）的扭矩。