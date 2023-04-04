在过去的二十年里，现代汽车已经从一个小公司变成了一个备受推崇的汽车制造商，不断生产能够满足大多数买家要求的汽车。这个韩国品牌在过去几年里还设计了一些令人惊叹的概念，包括复古主题的 N Vision 74，如果这个概念来自现代本身，它也将加入该品牌的长期热门产品系列。

这项独立研究被命名为现代九号，由韩国设计师Jeesoo Kim 和 Yunsik Kim构思。它采用电池供电的豪华运动型轿车的形式，采用非常规的设计，如N Vision 74，具有现代车型昔日的一些造型元素。

九号的整体造型可能是首先映入眼帘的。它不仅不同于现代汽车目前生产的任何产品，而且与目前销售的任何车辆都大不相同。首先，它的轴距很长，电动动力系统让设计师可以向后延伸驾驶室，毫无疑问，这将是一个非常宽敞舒适的区域，非常适合长途旅行。

Nine 的设计灵感来自 1986 年的原始现代 Grandeur，包括方形后轮拱。由于 LED 灯条和黑色下保险杠的存在，前部也非常大胆。这个概念的车轮也很引人注目，侧裙也很引人注目，它配有 LED 灯条。

与此同时，现代Nine的尾部以公司的“参数化像素”设计主题为基础，在各种车型上采用垂直 LED 灯，而不是传统的尾灯。行李箱盖也以一种非常规的方式打开，露出一个座位区，而不是传统的储物空间。