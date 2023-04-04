全球第二大微博客平台Koo宣布将为所有符合资格的全球知名人物提供免费终身验证。根据知名度、成就或职业地位，Koo对于符合其网站明确发布的条件的用户资料赋予黄色标签。

Koo表示，此项免费的终身验证面向全球所有知名人士和创作者，帮助他们与关注者建立信任、保护他们的名誉，并防止平台上有人假冒。此外，Koo还让用户可以无缝地迁移他们的Twitter，在Koo平台上找到他们的Twitter关注，从而避免从零开始。

Koo联合创始人Mayank Bidawatka表示：“在Koo，我们关注在思想和行动上做到包容。作为一种验证标志，我们为所有符合资格的知名人士提供终身验证，保护他们不被假冒，以便他们与关注者分享他们的原创内容。我们是一个以善行为基础的平台，为我们认可并重视影响力、不唯金钱的透明方法感到骄傲。‘Koo名人标签’是一个无法用金钱买到的珍贵象征，我们致力于为所有知名人士保卫这种数字权利。”

“过去3年中，我们集中精力创造微博客2.0体验，已经成为在100多个国家拥有超过6000万下载量的第二大微博客平台。每一位利益相关者都通过使用Koo而有所收获。我们永远不会改变，因为我们相信互联网应该是免费提供的。各大平台都应该提供支持。而不是索取。”

Koo免费提供各种功能。其中的一些功能包括免费编辑功能、长达500字符的更长内容发布、更长的视频、一次性可以使用20多种全球语言进行发布、ChatGPT提示、定时发布、创建草稿、创建者使用的货币化工具、用户忠诚度项目，以及所有社交平台中最好的主动性内容审核。