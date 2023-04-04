近日，北京术锐机器人股份有限公司完成数亿元人民币C3轮融资。本轮融资由正心谷领投，获得了源星资本、国投招商等老股东全力支持，并由德诺资本、新毅投资、三亚翠湖跟投。

本轮融资将继续用于推进术锐现有重磅产品在国内外多科室的临床试验和市场推广，以及新一代产品的研发。

术锐机器人创始人、上海交通大学徐凯教授表示，从开放手术到多孔腔镜再到单孔腔镜乃至经自然腔道手术，病人创伤逐渐减少的同时，手术操作难度则持续升高，以机器人技术辅助手术操作提升手术的直观感和精准度是大势所趋。术锐机器人自创立以来，秉承“极致微创，让微创外科解决方案更贴近患者”的使命，依托“可形变对偶连续体机构”这一核心原创关键技术，联合顶级医院，开创性地完成了多种创新术式，让患者在较小创伤的同时更大程度的保留器官功能，真正做到惠及患者。不仅如此，术锐机器人灵活精准、安全稳定的操作表现也得到了国内众多专家的高度认可。感谢各方投资机构对术锐的支持和信任，公司将始终以满足医患临床需求为导向，力求为患者提供更安全、更微创、更精准的微创外科手术解决方案，为医院打造以手术机器人为核心的未来智能手术室，努力成为全球腔镜手术机器人领域的技术先行者与市场领导者。

本轮领投方正心谷表示，手术的执行操作，从开放到腔镜微创，机器人技术始终是更有效的modality。目前术锐的核心技术是蛇形机械臂，与传统手术机器人的刚性钢丝传动机械臂相比，有更优的灵活性和力负载能力，同时解决了传统单孔术式“筷子效应”。正心谷认为，患者的迫切需求让医疗科技不再止步于国产替代，而是从“价格低廉”到“优质为先”的时代。术锐凭借技术的创新力与贴近患者的使命感在全球手术机器人领域脱颖而出，公司始于单孔手术机器人，但并不止于单孔手术机器人。愿术锐创新技术惠及全球患者对更短恢复期、极致美观的需求。