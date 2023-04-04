全球应用安全科学专家UL Solutions已在中国深圳市正式启用了一座新的零售和消费品实验室。UL Solutions新的零售和消费品深圳实验室位于中德（欧）产业示范园。

UL Solutions Inc.总裁兼首席执行官Jennifer Scanlon表示：“今天标志着我们在中国的业务翻开了激动人心的新篇章，我们为全新的、具有国际水准的UL Solutions零售和消费品深圳实验室举行了开幕仪式。UL Solutions致力于利用其测试和认证专长，助力中国零售和消费品制造商实现新的市场准入，建立合作伙伴关系，并在竞争日益激烈的市场中取得成功。”

据了解，UL Solutions零售和消费品深圳实验室将为中国的杂货消费品、纺织品、鞋类、玩具，健康和美容产品制造商提供更强的测试能力和扩展服务。

UL Solutions执行副总裁兼测试、检验和认证事业集团总裁周威方表示：“零售和消费品行业的制造商正面临着更高的期望以及不断变化的全球市场需求。凭借先进的测试设备和更强大的能力，我们在深圳的新实验室能够更好地为中国客户提供服务，助力提高其目的地市场零售和消费品的安全性。”

UL Solutions在深圳和上海的零售和消费品实验室已在美国消费品安全委员会（CPSC）注册，是消费品安全改进法案（CPSIA）认可的第三方测试实验室。两座实验室还获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）、中国检验检测机构资质认定（CMA）以及巴西国家认可机构（CGCRE）的认可。