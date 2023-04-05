电气化可能是蓝旗亚作为品牌生存的最后机会。Stellantis 首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯 (Carlos Tavares) 在 2021 年明确表示，他将给这个意大利品牌——以及阿尔法罗密欧和克莱斯勒——十年时间，要么成功，要么面临灭绝。我们很快将通过一款概念车首次瞥见蓝旗亚的全电动未来，该概念车将于 4 月 15 日在名为“Emozione Pu+Ra”（意大利语“Pure Emotion”的意思）的新闻发布会上首次亮相。

蓝旗亚品牌首席执行官卢卡·纳波利塔诺 (Luca Napolitano) 公布了蓝旗亚概念车的第一张图片，这将首次展示该品牌的新设计语言，该语言去年由 Pu+Ra Zero 发出。“蓝旗亚概念车是未来十年的品牌宣言。它是一款 100% 电动概念车，代表了蓝旗亚 Pu+Ra Zero 的演变，这是去年 11 月蓝旗亚设计日期间展示的三维雕塑。概念车是蓝旗亚新时代的第一款车型，其功能将在设计、可持续性、技术和电气化方面出现在未来车型上。”

蓝旗亚概念车的设计细节灵感源自该品牌的过去，例如圆形车顶和让人想起 Stratos 的标志性圆形尾灯。据说圆形屋顶可以保证全景视野，最大限度地利用外部的自然光。据这家汽车制造商称，该特征让人想起 Lancia Design 典型的原始几何形状，并且“与侧面的感性线条完美契合”。

圆形尾灯采用中空内部设计，侧面是全新的蓝旗亚 (Lancia) 字样，采用受时尚界启发的原创独特字体。我们还可以在后窗上看到环绕的水平线条，它重新诠释了 1970 年代蓝旗亚 Beta HPE 著名的百叶窗式结构。这家汽车制造商表示，这一功能重现了一种家的感觉，就像意大利房屋的舒适氛围之一，这种印象被大的整体窗户空间进一步放大。

2022 年 5 月，蓝旗亚发布了基于三种车型系列的 10 年商业计划。第一款到达的车型将是配备混合动力和全电动动力总成的新型 Ypsilon 城市汽车。该车型预计将于 2024 年初在意大利首次亮相，随后将在其他欧洲国家推出。Ypsilon 之后将在 2026 年推出旗舰紧凑型跨界车，可能称为 Aurelia，并在 2028 年推出紧凑型掀背车 Delta。两者都将是全电动车型。4 月 15 日首次亮相的蓝旗亚概念车将总体上展示该品牌的设计语言，预计不会特别预览三款量产车型中的任何一款。