大疆公布了全新一代智能驾驶解决方案，该方案以低至32TOPS的算力，7V/9V的纯视觉配置，通过“强视觉在线实时感知、无高精地图依赖、无激光雷达依赖”实现了包括城区记忆行车（32TOPS）/城区领航驾驶（80TOPS）在内的L2+智能辅助驾驶功能。同时，该纯视觉辅助驾驶系统也支持扩展毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、高精度地图等传感器，增强系统的安全冗余。

大疆车载全新一代智能驾驶解决方案结合了当前智能车的电子电气架构演进水平，以及中国市场对智能驾驶的真实需求；简洁高效的同时具有极高的性能上限、可靠性和可拓展性。

大疆车载全新一代智能驾驶解决方案支持低至32TOPS算力下实现多种场景的智能驾驶功能，包括主动安全、行车辅助、泊车辅助、记忆泊车、跨层记忆泊车、记忆行车、高速领航驾驶，升级配置可实现城区领航驾驶；该方案基础配置为7V，包括一对大疆车载特有的前视惯导立体双目摄像头、一个后视单目摄像头、四个环视鱼眼摄像头，以强视觉在线实时感知和决策规划能力为基础，可在不依赖高精地图的情况下实现除城区领航驾驶之外的所有功能（可结合高精地图实现城区领航驾驶）；如果将算力提升至80TOPS，增加两个侧视单目摄像头，升级为9V，可以提升侧方动态车辆检测的能力，满足路口左右转、掉头、环岛通行等场景下的观测需求，摆脱高精地图实现包括城区领航驾驶在内的所有智能驾驶功能。该方案支持扩展算力至200 TOPS，扩展毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、高精度地图等传感器，增强系统的安全冗余。

大疆车载计划利用这一方案提供多种阶梯配置，不仅覆盖经济车型对高阶智能功能的需求，也可以冲击中高端车型的智能化市场。大疆车载表示，该方案目前已处于可用状态，正与合作车企积极推进量产。同时，大疆车载已在为更高级别智能驾驶进行准备，其核心是以基础的硬件构架实现核心智能驾驶功能，弱化对外部数据和昂贵传感器的依赖，减少对现实环境的假设。