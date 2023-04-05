据越南媒体报道，为了处理平台上有害内容和虚假信息，越南信息传媒部（MIC）将于下个月对TikTok展开审查。

信息传媒部的相关官员表示，近段时间以来，越南版TikTok中出现了许多毒害性的（toxic）、攻击性的（offensive）、虚假以及迷信的内容。因此，信息传媒部需要通过审查确保TikTok在越南的内容（管控）及运营方面的工作符合当地的法律法规。

作为背景，TikTok曾于2019年时进入越南，目前拥有近5000万名18岁及以上年龄的越南用户。

有数据指出，在TikTok用户数量最多的十大国家中，越南排名第六。并且就东南亚而言，现阶段，越南的TikTok用户数量也达到了东南亚第二，仅次于1.1亿用户的印尼（值得一提的是，如果按照总人口规模计算，基于21年的统计数据，越南为东南亚人口第三大国，次于印尼和菲律宾——就菲律宾而言，菲律宾则以4300万左右的TikTok用户数量居东南亚第三）。

另一方面，除了短视频内容，TikTok也在去年2月份时将其电商业务TikTok Shop引入了越南。而在今年3月份由TikTok举办的TikTok Shop Vietnam Summit 2023峰会上，该平台表示，在过去的半年内，TikTok Shop越南市场的GMV增长了11倍，其中订单数量增长了6倍，“为商家和服务生态伙伴带来了巨大的生意增量。”

回到越南版TikTok的危害性内容方面。据悉，TikTok称，在去年一季度期间，平台已经删除了超240万个由越南用户上传的违规有害视频。而基于当期统计数据，越南也以该数字成为了TikTok删除视频数量全球排名第九的国家。