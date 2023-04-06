梅赛德斯-迈巴赫GLS 600 4Matic 已与 GLS 系列的其余部分一起进行了更新，根据品牌，它比即将推出的车型更加精致。除了更新 GLS 600 4Matic 的外观以反映对 GLS 系列其他车型的更新外，梅赛德斯还为这款豪华 SUV 配备了带有镀铬饰边的全新下部格栅。此外，前格栅比以前略高，位于其中央的雷达单元也更加明显。格栅外缘的进气口也是全新的。

该汽车制造商的设计师还为 SUV 打造了一套新的 23 英寸锻造车轮，带有锻造车轮螺栓盖。还安装了一个新的照明系统，并在车门打开时将迈巴赫图案投射到道路上。内部也进行了改进。座套是新的，豪华皮革座椅上有新的菱形图案绗缝。客户可以使用 Manufaktur 水晶白/珍珠银灰或 Manufaktur 桃花心木棕/玛奇朵米色装饰内饰。

与其他 GLS 车型一样，2024 GLS 600 4Matic 的外观有两种新颜色，分别是方钠石蓝金属色和 Manufaktur 阿尔卑斯灰非金属色。它还有一个带触摸控制的新方向盘，一个可用的带三个触摸屏的 MBUX 多座娱乐系统，可以在中控台上选装两个 USB 端口和 100W 充电器，以及一个两级过滤器以防止细小灰尘和污染物。

梅赛德斯-迈巴赫将只销售配备单引擎选项的 SUV，即 4.0 升双涡轮增压 V8 发动机。在 6,000 至 6,500 rpm 之间提供 557 hp 的功率，在 2,500 至 5,000 rpm 之间提供 730 Nm 的扭矩。它还具有一个 48 伏轻度混合动力系统和一个具有额外 22 马力和 184 磅英尺（250 牛米）的电动机。它可以在 4.2 秒内达到 62 英里/小时（100 公里/小时），并可以达到 155 英里/小时（250 公里/小时）的最高速度。