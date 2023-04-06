纳斯达克上市公司AGBA Group Holding Limited（AGBA）日前宣布于2023年4月5日订立一份买卖协议，收购Sony Life Financial Advisers Pte Ltd——一家在新加坡获得正式许可的财务顾问和保险经纪公司。

AGBA集团在中国大湾区提供广泛的金融和医疗保健服务，深受超过400000名个人和企业客户的信赖。AGBA集团拥有一系列独特兼互补性的业务，结合市场领先业务与新兴业务模式，为庞大的专属客户群提供服务，并通过不同的B2B和B2C分销渠道，引入各种创新的金融及医疗产品和服务，为公司业务带来增长。

Sony Life Financial Advisers Pte Ltd董事总经理兼首席执行官Yoshiki Moriyama表示：“我们相信AGBA有能力、资源及决心，将SLFA推上新台阶。我们将与AGBA携手合作，以获得监管机构和其他批准。同时，SLFA将继续为客户提供高质素服务。在获得相关批准后，SLFA与AGBA会确保有序和无缝过渡。是次收购协议对所有持分者来说，均是好消息。我们致力继续支持AGBA，并确保SLFA能够取得成功。”

AGBA集团总裁吴荣辉表示表示：“在东南亚地区中，新加坡基于其战略地理位置，以及其在创新及金融的全球中心地位，发展潜力庞大，举足轻重。AGBA将继续利用科技，配合现有基础设施、业务合作伙伴及庞大客户群，优化客户体验。”吴荣辉补充，AGBA会继续物色新客户和合作伙伴，进一步巩固竞争优势。

吴荣辉说：“AGBA及Sony Financial Advisers的业务相近兼产品可互相补足，因此是次收购是一个双赢方案。我们期望藉着是次收购，可以为AGBA带来新的前景和商机，尤其是在东南亚地区。”