苹果公司日前宣布已有 68 家在中国的主要生产合作伙伴承诺到 2030 年仅使用清洁能源生产 Apple 产品，相比去年增长约 24%。在世界各地，已有超过 250 家供应商承诺加入 Apple 的供应商清洁能源计划，占公司直接生产支出的 85% 以上。到目前为止，在 Apple 全球供应链中，已有 13.7 吉瓦清洁能源投入使用。

Apple 已经呼吁供应商在所有与 Apple 相关的运营中进行脱碳，包括使用 100% 可再生电力。在中国，相关公司已开始使用中国新的绿色电力交易系统，这一动态体系将使企业能够在一年中定期多次购买经认证的清洁能源解决方案。

“在 Apple，我们的自身运营已经实现碳中和，并且每天都在创新，以便在应对气候变化的紧迫工作中走得更远，” Apple CEO Tim Cook 表示。“与世界各地的合作伙伴们一起，我们正在增加更多的可再生能源来为我们的全球供应链供电，并投资于下一代绿色技术。这一挑战的规模是巨大的，但是我们迎接它的决心也是如此。”

Apple 在全球的企业运营已实现碳中和，并致力于通过创新的方式加速迈向雄心勃勃的 2030 目标——使每一件产品实现碳中和。这包括 47 亿美元绿色债券，该项目正在通过投资帮助在全球推广清洁能源解决方案和减排方案。Apple 今日公布了 2022 年绿色债券的投资详情，包括对大型太阳能项目、低碳设计、能源效率和碳清除方面的投资。Apple 已将 2019 年绿色债券的部分收益用于支持中国清洁能源基金。这一业界首创的投资基金帮助中国供应商获得可再生能源。得益于这一创新方式，Apple 及其供应商迄今已共同投资了超过 650 兆瓦可再生电力。

“清洁能源有利于创造商业价值，也有益于地球。我们为中国供应商感到骄傲，他们与我们共同承诺支持创新的能源解决方案、减少排放，为子孙后代创造一个更加美好的家园。” Apple 副总裁兼大中华区董事总经理葛越表示，“在中国的项目展示了当公司、政府和创新者携手应对气候变化时所能实现的可能性。”

Apple 在整个供应链推广清洁能源

在过去一年里，40 余家主要生产合作伙伴加入了 Apple 的供应商清洁能源计划。Apple 已经呼吁供应商在所有与 Apple 相关的运营中进行脱碳，包括使用 100% 可再生电力。为帮助供应商实现承诺甚至更进一步，Apple 通过清洁能源项目提供一整套免费的学习资源和直播培训，并与供应商紧密合作，寻求和实现关于可再生能源和碳减排的有效解决方案。

在中国，去年有 17 家供应商新加入了该计划，包括深圳君泽电子有限公司、深圳顺络电子股份有限公司和水晶光电科技股份有限公司等。基于 Apple 清洁能源计划的经验，2020 年加入该计划的鹏鼎控股也启动了自己的倡议，帮助其供应商采取行动，采用可再生能源并进行脱碳工作。

通过加入供应商清洁能源计划，Apple 的供应商在全球各地展现出对提升可再生电力容量的需求。从 2019 年至今，Apple 的全球供应链投入运营的可再生能源已增加了 5 倍以上，共计 13.7 吉瓦。这避免了去年 1740 万公吨碳排放当量，相当于一年内减少 380 万辆汽车在道路上行驶。

与此同时，Apple 还在全球各地支持了大约 1.5 吉瓦可再生电力，为 44 个国家和地区的全部公司办公室、数据中心及零售店供电。公司还在中国和日本直接投资了近 500 兆瓦太阳能和风能电力，以解决供应链上游的排放问题。

47 亿美元绿色债券加速环境进程

为在全球各地加速推进清洁能源进程和环境创新，Apple 总计 47 亿美元绿色债券承诺中迄今已有超过 32 亿分配完成——包括其前两期总额 25 亿美元的债券。到目前为止，Apple 已从 2019 年 47 亿绿色债券中拨款 7 亿美元支持 59 个项目，包括中国清洁能源基金、为供应商开发及分配清洁能源培训资源，以及在日本、越南和韩国的合作宣传工作。

上述得到 2019 年绿色债券支持的项目在整个运营周期中预期将抵消超过 1350 万公吨二氧化碳排放当量。除了为整个供应链构建使用清洁能源的能力，Apple 的绿色债券投资去年还支持全行业进行了多项不同的环境创新，包括低碳设计、能源增效，以及在全球电网中推广清洁能源的使用。

例如，Apple 利用 2019 年绿色债券的收益为最近在得克萨斯州布朗县投入运营的 IP Radian 太阳能项目提供资助，该项目现已为 Apple 顾客提供了 320 兆瓦电力。Apple 为该项目投资，旨在帮助解决 Apple 顾客为设备充电所用能源造成的碳排放。绿色债券还支持公司在位于加利福尼亚州蒙特雷、2022 年投入运营的 Cal Flats 太阳能项目设置集中式储能，这一大型储能装置最多可存储 240 兆瓦时可再生电力，以供电网碳排放浓度高峰时期使用。这有助于解决加州各地使用可再生能源的间歇性问题。

在中国保护环境的各项努力

Apple 也一直在加大力量实现保护中国宝贵的生态系统的承诺，包括对自然资源与水资源等带来的影响。通过与世界自然基金会的合作，Apple 改善了中国约 600 万亩生产性森林的管理，并持续对全球森林的保护和修复投资，在实现碳效益的同时为世界提供了更多负责任的森林管理的相关产品。

通过清洁水项目，Apple 帮助供应商节约用水、优化水资源再利用、负责任地管理废水排放。去年，在 Apple 的支持下，苏州工业园区成为了全球首个获得国际可持续水管理联盟（AWS）认证的工业园区，树立了可持续水管理的典范。迄今为止，已经有 7 家供应商获得 AWS 认证，其中 5 家达到了 AWS 认证的最高级别——铂金级。这些供应商的运营场所均位于中国。

Apple 致力于在中国和全球推动气候解决方案。培养下一代环保人才也是这项工作的重要部分。2022 年，Apple 与清华大学开启全新合作，推出“碳中和能力提升”项目。此前， Apple 和清华大学携手合作环境教育项目——中国绿色创新夏季学院(SICGI)，超过 2 万名学生从该项目中获益。

去年，Apple 开始与中国绿色碳汇基金会合作，围绕提高中国可持续森林管理的碳汇数量和质量的目标，进行研究、探索最佳实践、构建合作伙伴网络。这项合作支持在四川省发现与规划优先区域，并开发可在其他地区推广的森林管理指南和方法。Apple 还支持在成都市开展试点项目，展示中国城市生态系统在碳清除方面所具备的潜力。这项工作将有助于建立城市地区碳抵消的示范，并增强城市的气候韧性和适应能力。