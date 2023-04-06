GV80 Coupe Concept在纽约 Genesis House 推出，是一款四人座跨界车，其设计灵感来自去年的 X Speedium Coupe Concept。因此，它将现有 GV80 的造型元素与更具动感的 X Speedium 的造型元素结合在一起。这家韩国汽车制造商表示，“这是对更具情感、性能导向的车型的意向声明，也是 Genesis 未来计划的预览。”

GV80 Coupe Concept的前饰板采用采用新型多透镜阵列技术的更纤细的 LED 大灯，从现有的 GV80 中脱颖而出。此外，前端带有黑色护罩的进气口更具侵略性，而从侧面看，经过大修的车顶线条引人注目。这个概念还在前四分之一面板上摇晃着水平 LED 灯，并且比我们熟悉的 GV80 低得多。

很难否认概念设计的亮点是后端。它具有与 X Speedium Concept 一样的全宽 LED 灯，有一个安装在行李箱上的唇形扰流板，以及一个从车顶伸出的精致扰流板。明亮的橙色阴影，被称为岩浆，也是一个大胆的设计。

Genesis还对 GV80 的内饰进行了一些重大改动，以打造 Coupe Concept。例如，有一个经过修改的三辐方向盘和表面现在覆盖着黑色 Nappa 和带有橙色滚边和碳纤维装饰的绒面革。这款 SUV 还变形为四人座和运动型四斗式座椅，涂漆碳纤维靠背采用与外观相同的橙色阴影。第二排桶形座椅后面还安装了一个大支撑杆。

“从一开始，Genesis 品牌就开始打造豪华轿车，后来演变为 G70、G80 和 G90 车型，”Genesis Group 首席创意官 Luc Donckerwolke 在概念车首次亮相时说道。“在过去的七年里，我们在产品组合中增加了更多以生活方式为导向的车型，例如我们的 GV80 和 GV70 SUV。现在，我们正在用更多情感汽车来挑战极限，以提升 Genesis 的性能和动态属性。[GV80 Coupe Concept] 通过展示 Genesis 设计理念的运动和优雅参数中的对立性格，强调了 Genesis 品牌的双重性。”