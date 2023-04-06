IDC最新发布的《中国PC显示器市场季度跟踪报告》显示，2022年第四季度中国PC 显示器出货量为676万台，同比下降17.1%。2022年全年出货量为2583万台，同比下降20.1%；其中消费市场同比下滑8.3%，商用市场同比下滑27.6%。终端需求疲软，全产业链承压前行。

国际时局动荡、地缘政治风险加剧，给世界以及中国的经济带来巨大的不确定性。疫情也对显示器市场需求影响较大，产业链上下游也发生了巨大的变化与调整。2023年中国PC显示器难以实现快速反弹，需求的集中释放将会延缓到2024年。IDC预计，2024年中国PC 显示器出货量为2618万台，同比增长4.3%。

回顾2022年市场情况：整体市场出货量下滑，高性能产品持续渗透

大尺寸显示器市场份额持续提升

2022年中国PC 显示器27inch 及以上占比31.7%，同比增长5%。一方面是z世代消费者对终端设备的性能、外观、健康等期待值更高，更青睐于大尺寸屏幕；另一方面，小尺寸低端产品利润有限，厂商积极推动大尺寸的渗透。

电竞显示器保持大幅增长

2022年中国电竞显示器（刷新率≥144Hz）出货量393万台，同比增长27.1%。成本改善，电竞显示器终端价格回落，推动市场结构升级，165Hz 以上的电竞显示器出货42万台，同比增长31.7%，360Hz 显示器开始崭露头角。2023年放开以后，线下网吧、电竞酒店行业恢复，电竞显示器依然是最主要的细分增长市场。

产业链上下游去库存，价格战愈演愈烈

受经济环境以及疫情影响，政府采购预算缩减，中小企业经营困难，商用市场对显示器的采购需求大幅缩减。居家办公带来的需求红利基本已经结束，消费市场采购需求减少。终端需求疲软，面板厂产能过剩，面板价格一路下跌，工厂、品牌以及渠道库存水位偏高。整机价格持续下降，竞争激烈。消费市场主流尺寸24”& FHD产品平均单价连续五个季度下降，四季度平均单价$107，环比下降6.6%， 同比下降26.7%；27”& FHD 产品四季度平均单价$128，环比下降1.9%，同比下降28.2%。

IDC 认为，2023年各行业逐渐进入恢复期，各大厂商面临新的局面。短期内低价红利不利于长期的发展，厂商应尽快发掘新的赛道机会；针对渠道方面，线上渠道更加多样化，尤其是短视频、直播带货快速发展，推动消费者消费习惯持续向线上迁移。通过融媒体平台增加品牌曝光度以及销售量是2023年拓展市场的重点方向之一。