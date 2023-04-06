动点出海获悉，马来西亚健康科技初创公司Qmed Asia日前宣布，已经通过股权众筹平台Leet Capital发起的股权众筹（ECF）活动成功筹集了510万林吉特（约合116万美元）资金。

Leet Capital在一份声明中表示，Qmed Asia吸引到了110位投资者的支持，其中包括天使投资人、马来西亚联合投资基金（MyCIF）以及1337 Ventures（Qmed Asia也是1337 Ventures的ECF加速器项目的获胜选手）。

针对这笔资金的用途，Qmed Asia表示，计划接下来进入印尼和沙特市场，并推动其医疗AI技术解决方案的进一步发展。

Qmed Asia（前身为QueueMed）成立于2018年，旨在通过其技术解决方案加速公立及私立医院的数字化转型。具体而言，Qmed Asia称，公司早期的关注重点是求医/就诊过程中的排队问题，并为此推出了相应的在线预约系统和队列解决方案。而在随后，公司也在不断扩大其业务范围，为患者和医疗机构均提供了相应的服务。

其中，就患者而言，除线上预约排队外，患者也能通过Qmed Asia进行医护人员上门预约、视频问诊、远程监控（医生对患者）。在医疗机构方面，Qmed Asia也为其提供了诸如人工智能临床助手、虚拟诊所、患者体验解决方案等产品。

在市场表现方面，据透露，目前，Qmed Asia已经同4000多家医疗机构展开了合作，覆盖超300万名患者。