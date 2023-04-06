三星电子和AMD（美国超威半导体公司）联合宣布，双方共同签署了一项长期协议以加强双方的战略合作关系，将多代高性能、超低功耗的AMD Radeon图形解决方案引入三星Exynos SoC扩展产品组合中。通过这次扩展合作，三星将为智能手机和更多设备带来类似游戏主机级别的图形质量，以更低的功耗提供超乎想象的沉浸式和持久的移动游戏体验。

三星电子应用处理器（AP）开发部执行副总裁Seogjun Lee表示：“三星与AMD一直致力于提升移动图形质量。在近期合作中，我们将光线追踪功能引入移动处理器。凭借我们在超低功耗解决方案方面的技术专长，将继续推动移动图形领域的持续创新。”

“我们很高兴三星选择了多代高性能Radeon显卡来提升下一代Exynos解决方案。” AMD Radeon技术集团工程部高级副总裁David Wang表示，“我们与三星扩展合作证明了我们强大的技术伙伴关系，以及为移动用户带来出色体验的承诺。”

在2019年，三星和AMD首次宣布合作授权AMD RDNA图形架构，并于2022年共同开发了基于AMD RDNA 2架构的移动图形处理单元（GPU）——三星Xclipse。Xclipse是三星首款具有硬件加速光线追踪和可变速率着色功能的移动GPU，可在移动设备上实现类似主机游戏的画面效果。