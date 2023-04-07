近日，深圳康泰生物制品股份有限公司全资子公司民海生物与印尼Biotis公司在北京举行签约仪式，在印尼卫生部副部长丹特·萨克索诺、印尼驻华大使周浩黎、中华国际医学交流基金会理事长刘雁飞、中国医药保健品进出口商会会长周惠等嘉宾的共同见证下，双方签署了双载体13价肺炎球菌多糖结合疫苗的授权及技术转移协议。

根据协议内容，民海生物将向Biotis供应双载体13价肺炎疫苗原液，并针对疫苗的配制、分装、成品检定等技术进行转移；后续双方将共同推进双载体13价肺炎疫苗在印尼的本地化生产、注册、商业化运营等进程。

据联合国人口基金会统计，2022年印尼人口总数达2.8亿，为世界第4人口大国；近5年新生人口数量均在450万左右，在亚洲国家中位居前列。目前印尼已将11种常见疫苗纳入免疫规划，尤其对肺炎疫苗的重视程度逐年提升：2017-2019年，印尼在两个省份率先开展“肺炎疫苗免疫示范计划”，计划实施期间免疫覆盖率达到80%以上；2021年，全球疫苗免疫联盟、联合国儿童基金会及印尼政府共同将肺炎疫苗推广范围扩大至全境；2022年印尼卫生部正式宣布：确保为所有当地儿童接种肺炎疫苗，建立免疫保护。

近年来，康泰生物始终秉持“创造更好的疫苗，造福人类健康”之初衷，与印尼、巴基斯坦、菲律宾等发展中国家密切合作，除成品出口外，还将持续探索原液出口、技术转移等新路径，着力实现“中国疫苗、多国制造、服务全球”的战略愿景，以提升全球疫苗可及性、可担负性。

民海生物总经理郑海发在签约现场表示：“肺炎球菌会导致肺炎、脑膜炎、中耳炎等疾病，对儿童的危害尤其巨大。民海的13价肺炎疫苗，临床试验效果良好，可以很好地预防肺炎球菌引发的各种疾病。希望双方此次能够携手推动疫苗产业在印尼的发展壮大，改善当地卫生条件，共同保障印尼人民的生命健康。”

Biotis董事长苏迪曼表示：“13价肺炎疫苗已被纳入印尼国家免疫规划，免费为国民提供，这对降低相关疾病在儿童间的发病率起到了巨大作用。Biotis与民海生物的国际合作能够帮助我们更好地应对疫苗供应、分销所面临的挑战，感谢印尼卫生部和民海生物提供的重要帮助，这次合作将为印尼人民的健康福祉带来积极影响。”

印尼驻华大使周浩黎表示，印尼正在大力推动卫生基础设施建设，已经取得了一定成果，当地医药产业也得到显著发展，对中方有关部门及Biotis和民海生物在此过程中给予的帮助和支持表示衷心感谢。

印尼卫生部副部长丹特·萨克索诺对此次签约表示祝贺，他说：“中国和印尼有着长达73年的友谊，多年来，两国之间各领域合作取得了长足进展。民海和Biotis的这次合作不仅涉及13价肺炎疫苗产品，也涉及了相应的生产设备和技术。如果该疫苗在印尼实现本土化生产并降低成本，根据相关法规，印尼卫生部会推荐政府扩大采购，并免费给印尼儿童接种，双方互利共赢，一起实现守护人民健康的共同愿景。”