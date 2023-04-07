柬埔寨正在引领东南亚向清洁能源的转型，且增长势头强劲。在向联合国提交该国碳中和长期战略之后，王国民族团结政府向公众介绍了《电力发展总体规划》（PDP）和《国家能源效率政策》（NEEP）。这些举措表明了政府对能源转型的坚定承诺，也确定了该国在实现协调和战略性能源方向的第一个长期能源计划。

“通过采用最佳实践，我们可以减少温室气体排放，创造新的就业机会，并将其柬埔寨定位为该地区的领导者，”首相洪森表示。“投资于能源效率和可再生能源，目的是为我们的人民和地球建立一个更具可持续性的未来的关键。”

能源效率是柬埔寨清洁能源转型的一个关键方面，政府承诺到2030年将能耗降低19%。《国家能源效率政策》规定了战略方向、优先领域和部门目标，矿业和能源部长Suy Sem指出，“为了充分利用能源效率的潜力，我们务必制定强有力的政策和监管框架，培养利益相关者的能力，提高对效益的认识，并支持私营部门投资。”

此外，柬埔寨目前正在与新加坡合作，以成为该地区清洁能源的主要出口国。该协议仍处于商业谈判阶段。根据该协议，新加坡将每年从柬埔寨进口1 GW可再生能源，到2035年，将占其低碳电力进口的四分之一。向新加坡达成的潜在出口将有助于柬埔寨对世界产生积极影响，巩固其作为该地区清洁能源行业领导者的地位，同时减轻气候变化对地球的影响。

“通过优先考虑可再生能源，柬埔寨正在创造竞争性经济优势，同时减轻气候变化的影响，促进可持续发展，”环境部长Say Sam Al表示。“对能源效率和清洁能源技术的投资可创造新的经济机会，提高我们公民的福祉。柬埔寨坚定不移地致力于走一条更具弹性、包容性和可持续的发展道路。这将激励其他国家加入我们的行列，共同努力建设一个更清洁、更健康、更繁荣的未来。”

随着柬埔寨继续朝着包容性和竞争性经济的方向发展，《电力发展总体规划》（PDP）和《国家能源效率政策》（NEEP）将确保电价保持稳定和处于可负担的水平。这将有助于柬埔寨实现其各部门的发展目标，并将其定位为该地区能源效率和可再生能源的关键参与者。

在向清洁和绿色能源过渡方面发挥大胆和富有远见的领导作用，对于确保所有人享有的可持续和繁荣未来至关重要。柬埔寨对可持续能源和能源效率的承诺不仅可创造经济机会，促进公共卫生，提高公民的整体福祉，而且可使该国在区域市场上取得竞争优势。凭借雄心勃勃的目标和对可持续技术的持续投资，柬埔寨对世界的积极影响将惠及子孙后代。