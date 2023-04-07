新加坡IPP（独立发电厂）平台athein近期作为四家东南亚企业的合资项目而建立，目前正在菲律宾各地开发超过500 MWp的公用事业规模和工商业太阳能项目。该公司的目标是到2030年运营项目规模达到2 GWp。

athein联合创始人兼首席执行官Milan Koev评论道：“菲律宾新政府向该行业发出了一些改变游戏规则的信号。总统马科斯明确表示会支持可再生能源发展，随着外资所有权瓶颈的解决，我们将看到菲律宾国内外投资呈指数级增长。”

菲律宾（与新加坡一起）是东盟最自由的电力市场之一，但零售电价也居高不下。该国计划到2030年增加20 GWp可再生能源，加上广泛的辐射区域和更快的电力需求增长，可谓潜力巨大。

athein联合创始人兼首席资本官Edmund Yen补充道：“我们目前正在开发多个公用事业规模的项目，其中最大的项目是300 MWp，但与此同时，我们正在评估逾13000公顷适合建造太阳能发电厂的土地。现有电网基础设施仍然是连接大型项目的障碍，特别是在吕宋岛以外，因此我们正在考虑多种替代解决方案，例如微电网和电池存储系统。”

据Global Energy Monitor估计，到2030年，菲律宾作为全球增长最快的经济地区之一，将新增17809 MW太阳能发电量和7856 MW风能发电量，成为最大的绿色电力生产国，超越越南成为东南亚主要的可再生能源生产国。