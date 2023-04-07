Soft Space是一家总部位于马来西亚吉隆坡的金融科技公司。该公司日前宣布，已经在近期完成了一笔3150万美元规模的B1轮融资。

据了解，这笔融资由Southern Capital Group领投，并得到了transcosmos、JCB、Hibiscus Fund的参投。

凭借3150万美元的融资规模，Soft Space的此次融资也成为了马来西亚迄今规模最大的B轮融资——作为背景，此前，当地的无人机制造商Aerodyne Group曾在2019年时以3000万美元的规模取得了这一殊荣。

Soft Space成立于2012年，目前主要致力于为外界提供包括二维码支付、电子钱包系统、贷款方案等在内的全渠道支付解决方案服务。

据介绍，当前，Soft Space已在日本、欧洲、美洲、大洋洲同70多家金融机构展开了合作，涉及马来亚银行、联昌国际银行、丰隆银行、新西兰银行等机构。

值得一提的是，就营收表现而言，Soft Space表示，公司近年来的增长十分强劲，在过去的两年，其收入几乎翻了一番。

另一方面，就本次融资来说，此次融资也包含了JCB去年宣布与Soft Space成为战略合作伙伴时的500万美元注资。当时，双方指出，基于Soft Space，JCB能够更好地将日本消费者同东南亚联系起来。

回到本次融资的用途，Soft Space称，该资金将用于推动公司的持续增长和扩张。