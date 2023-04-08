纯电轿车领跑者——秦PLUS EV 2023冠军版正式上市，官方指导价12.98万元-17.68万元。作为秦家族颠覆燃油的又一利刃，新车携五大硬核升级而来，引领纯电A轿价值进阶。今年开年，比亚迪就打出“王炸”，秦PLUS DM-i 2023冠军版以9.98万元的入门价格，开启“油电同价”新时代。上市首月开门红，秦家族热销30540辆，以秦扫六合之势，登上全品类轿车销量榜首，成为新一代家轿冠军。3月秦家族热销40850台，再创新高！秦统天下，势不可挡。

此次，焕新而来的秦PLUS EV同样拥有辉煌的历史战绩：上市以来，秦PLUS EV多次荣膺纯电A轿冠军，深受年轻家庭的喜爱，一度成为纯电A轿家用市场近乎唯一的选择。秦PLUS EV 2023冠军版共推出六款车型，全系升级e平台3.0核心技术，起步价则杀入12万区间，让那些想一步到位、跑步进入新能源时代的年轻朋友，能够更轻松的畅想纯电生活。

技术升级：新车升级e平台3.0核心技术，车型“含金量”大提升！搭载宽温域高效热泵系统，低温条件下空调能耗降低40%，大幅提升低温续航里程；采用八合一电动力总成，系统体积和重量均下降10%，综合工况效率高达89%。动力加强：车型电机最大功率加强至150kW，0-50km/h加速时间提升至3.8秒；搭载行业领先刀片电池，CLTC综合工况续航达610km，综合能耗低至12.5kWh/100km，吃得更少，跑得更快！

颜值焕新：新增墨 玉蓝外观和暖阳棕内饰，让质感一步到位，温暖一路随行。舒享升级：一体化运动奢享座椅增加打孔工艺，散热性大幅提升。配合包裹性更好的舒压云朵座垫，驾乘更舒适。智联进阶：倾听市场声音，2023冠军版换装8.8英寸全液晶仪表，内容丰富，观感清晰，充分满足用户需求；搭载DiLink 4.0智能网联系统，海量应用，随心畅玩。