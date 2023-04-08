特斯拉在 3 月 1 日的投资者日活动中并未公布有关即将推出的紧凑型电动汽车的任何信息，但似乎终于揭晓了备受期待的预告片。作为出现在汽车制造商网站上的“特斯拉总体规划第 3 部分”演示文稿的一部分，不是一辆而是两辆新电动汽车被秘密展示，看起来像小型货车/轻型商用车和上述紧凑型车型。

两款新特斯拉电动汽车的数字就放在Cyber​​truck 的旁边，这表明它们的曝光可能迫在眉睫。有趣的是，没有提及Tesla Roadster，它的首次亮相可能会被推迟到更远的未来，以支持该品牌优先级更高的车型。

不幸的是，从未命名的电动汽车的遮盖轮廓中没有太多收获。然而，第一个四四方方的形状以及演示文稿其他部分的参考资料表明它是特斯拉即将推出的全电动商用/客运货车。我们不知道这个被戏弄的模型是否与马斯克去年宣布的robotaxi有任何关系，尽管这个被描述为具有“相当未来主义”外观的专用模型。

至于自 2020 年正式发布以来一直成为热门话题的紧凑型 EV ，它采用低摆空气动力学造型，长引擎盖和向后倾斜的车顶线。我们还可以看到它的前保险杠的一小部分，它有一个类似于更大的特斯拉 Model 3/Y 的开口。根据最近的一份报告，该公司希望到 2030 年利用其位于美国、墨西哥、德国和中国的四家超级工厂每年生产多达400 万辆紧凑型电动汽车。

在演示文稿的另一页上，有一张表格显示了特斯拉对每个细分市场的合适电池容量的估计。在那里，该汽车制造商提出了一种用于紧凑型电动汽车的 53 kWh LFP 电池，该电池小于中型细分市场（Tesla Model 3 /Y）中使用的 75 kWh LFB 电池。另一方面，商用/乘用车获得建议的 100 kWh 电池组，其尺寸与大型轿车/SUV 和卡车（Tesla Model S /X 和 Cyber​​truck）所需的电池组相同。然而，更大的电池将使用更适合远程车辆的高镍（零钴镍锰阴极）技术，而不是 LFP（磷酸铁锂）技术。

进一步扩大规模，特斯拉认为 300 kWh LFP 电池足以用于公共汽车，500 kWh LFP 单元用于短程重型卡车（半轻型），800 kWh 高镍单元用于远程重型卡车（半重型）。总的来说，世界将需要 112 TWh 的巨大电池来为目前在路上行驶的 14.03 亿辆汽车提供动力——假设它们都配备了EV 动力总成。

4 月 5 日在特斯拉网站上发布的总体规划第 3 部分文件实际上是 3 月 1 日投资者日演示文稿的延续。更具体地说，该文件“概述了该提案背后的假设、来源和计算”，进入了一个更详细地介绍了特斯拉对“如何通过终端电气化和可持续发电和储存实现可持续的全球能源经济”的看法。