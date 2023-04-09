科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.04.03-2023.04.09）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本周传出的TikTok将在下个月接受越南信息传媒部审查的新闻可能显得格外引人关注。

与近几年因“危害国家安全”而遭外国当局调查/封禁的理由不同，本次，在越南，TikTok接受审查的原因并没有那么严重，而是平台上出现了“许多毒害性的（toxic）、攻击性的（offensive）、虚假以及迷信的内容”。因此，越南信息传媒部需要通过审查确保TikTok在越南的内容（管控）及运营方面的工作符合当地的法律法规。

在这条消息传出后，越南版TikTok的相关人士在对外媒的一份回应中称，这次审查是当地政府例行性的审查，并且并不仅仅只是针对TikTok一家的，是希望通过此次审查确保科技公司能够遵守该国的法律。

然而，值得一提的是，在这条消息传出之前，这里也有一些值得一看的前置背景。

首先是针对越南版TikTok。作为TikTok的全球第六大市场，基于TikTok的公开报告，在去年四季度期间，TikTok一共在该地区删除了超170万份违规视频。而相应的，就东南亚而言，这一数字在其第二大市场印尼为超758万，在第七大市场菲律宾和第八大市场泰国分别为超299万和超166万。

另一方面，两周前，在周受资的美国听证会之旅外，在TikTok的第四大市场墨西哥（四季度删除的违规视频为超185万），该国总统在例行发布会上明确表示，墨西哥政府将不会干涉TikTok在该国的正常运营，并保证TikTok在该国的“完全自由”，禁止一切“禁止”。

根据统计数据，目前，TikTok已经在超11个国家和地区被限制其国内的使用，并且也正在一些别的国家接受（新的）调查。很难说这次的审查会不会又是TikTok似曾相识的“至暗时刻”的重现。但可以预料到的是，未来，会有更多的审查和例行审查正在迎接这个短视频内容应用。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

印尼已将电动汽车的增值税降至1%：动点出海综合多家外媒消息获悉，印尼政府已于本周一宣布，为了推进电动汽车的进一步普及，已将该国电池电动汽车（battery-based EV）的销售增值税从此前的11%降低到了1%。

据了解，该激励计划于本月起正式生效，并持续到今年年底。根据相关声明，这项计划主要适用于由本地生产的零部件构成的电动汽车和公共汽车（本地生产零部件的占比至少达40%）。

TikTok将在下个月面临越南当局的审查：据越南媒体报道，为了处理平台上有害内容和虚假信息，越南信息传媒部（MIC）将于下个月对TikTok展开审查。

信息传媒部的相关官员表示，近段时间以来，越南版TikTok中出现了许多毒害性的（toxic）、攻击性的（offensive）、虚假以及迷信的内容。因此，信息传媒部需要通过审查确保TikTok在越南的内容（管控）及运营方面的工作符合当地的法律法规。

马来西亚获得了1700亿林吉特的中国投资承诺：据马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣表示，马来西亚已从中国获得了创纪录的1700亿林吉特（约合2652亿元）的投资承诺。而作为背景，安瓦尔·易卜拉欣于3月30日至4月2日对我国进行了首次访问。

据了解，该投资承诺是马来西亚迄今为止来自中国的规模最大的投资承诺，基于中国和马来西亚企业之间签署的19份谅解备忘录。

有数据指出，我国连续14年成为马来西亚的最大贸易伙伴，两国去年的贸易总额达1106亿美元。而在投资方面，我国也是马来西亚去年规模最大的外国直接投资者，投资额达125亿美元。

MN Holdings与德衡数据合作，在马来西亚建设高性能数据中心：据悉，马来西亚地底公用设施和变电站工程专营公司MN Holdings正与我国数据中心基础设施开发运营商德衡数据（DC-Science）展开合作，以建设德衡数据在马来西亚的首个高性能数据中心。

MN Holdings的全资子公司Mutu Nusantara Sdn Bhd与德衡数据于4月1日签署了数据中心的谅解备忘录。

据了解，该项目也是德衡数据在中国以外地区的第一个数据中心，项目的总估值超6亿美元，其第一阶段计划于今年开始开发，并于2024年上半年开始运营。值得一提的是，该项目是马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣于3月30日至4月2日对我国进行首次访问时获得的一系列外国直接投资的一部分。

吉利将联手DRB-Hicom在马来西亚打造汽车高科技谷： 据悉，4月1日，吉利控股集团（下称“吉利”）与马来西亚汽车制造及分销商DRB-Hicom集团（下称“DRB”）签署了深化合作框架协议（HOA），双方将围绕马来西亚丹绒马林汽车高科技谷（AHTV）的建设展开更广泛深入合作，助力马来西亚新能源汽车产业发展。

DRB在上周六的一份声明中表示，AHTV将成为马来西亚在丹戎马林的下一代汽车中心，并将拥有从高科技全球研发中心到制造集群以及售后支持服务等在内的生态系统。根据声明，AHTV将占地约1000英亩，而在接下来的十年里，AHTV预计将吸引价值约320亿林吉特（72.4亿美元）的投资。

针对HOA，有消息强调，HOA的重点是开发一个综合汽车城，该城将催生出新能源汽车产业的枢纽。并且同时，吉利控股将继续发挥全球协同优势，助力马来西亚丹绒马林汽车高科技谷的打造，成为东盟新能源和新技术的研发制造高地。

作为背景之一，据了解，此次的HOA是基于此前合作的基础之上——吉利曾于2017年入股DRB旗下的宝腾汽车（Proton），负责宝腾汽车的全面经营管理。同时，吉利也推出了“北斗七星战略”，持续向宝腾输出产品、技术、人才、管理支持，协同提升宝腾品牌的本土创新和零部件配套体系建设等能力。

宝腾正全方面启动新能源汽车造车计划：据悉，马来西亚本土汽车制造商宝腾（Proton）表示，其新能源车车型计划已在该国国际贸易和工业部（Miti）部长Tengku Zafrul Aziz 参观我国的极氪智能工厂期间得到确认。

宝腾在一份声明中表示，在此次访问后，该公司进军新能源汽车领域的决心将继续提升。其中，具体而言，宝腾旗下的第一款轻混车款宝腾X90即将上市。此外，吉利控股旗下的smart也已与宝腾签署了代理协议，将在2023年第4季度在马来市场推出电动汽车smart #1。

中、马两国将在PCO区块链技术方面展开合作探索：据悉，中、马两国正在就优惠原产地证书（PCO）的区块链技术方面展开探索，以更好地促进马来西亚对中国的贸易出口。马来西亚国际贸易和工业部（Miti）周二在一份声明中表示，此举是为了向RCEP框架下相互承认的数字原产地证书提供支持。

声明称，该系统旨在为由马来西亚到中国的货物提供更有效和安全的处理方式，从中提升贸易便利性并减少技术障碍。此外，在马来西亚和中国之间采用这一个电子系统也可以为企业简化清关程序，减少企业在中国港口的仓储成本。声明也补充称，这项合作也有望为人力资源能力建设和知识共享提供机会，而基于电子系统，合作也有利于推进绿色经济的发展。

爱立信与英特尔合作，在马来西亚推进5G技术的普及：据悉，爱立信已同英特尔签署了一份谅解备忘录，希望基于双方在5G落地方面的合作加速马来西亚的数字化转型以及该技术在B2B方面的普及程度。据了解，此次确定的合作领域包括制造、运输和物流等特定垂直领域，并将从中开发针对企业场景的用例。

甲骨文在新加坡开设第二个云区域：甲骨文周二宣布，计划在新加坡开设其在新加坡的第二个云区域，以满足东南亚对其云服务快速增长的需求。

甲骨文在一份声明中表示，新区域是所有主要云提供商中扩张速度最快的区域之一，并且也是计划加入甲骨文目前运营的41个区域的10个公共区域之一的区域。

凯洛斯资本主持成立马中数字合作委员会及相关基金，促进两国科技投资发展：总部位于马来西亚的风投机构凯洛斯资本（Kairous Capital）宣布，在日前的中马商业论坛上，机构已同Digital Way Group和中国丝绸之路集团分别签署了谅解备忘录，以主持成立马中数字合作理事会（MCDCC）和马中数字合作与发展基金。

凯洛斯资本在LinkedIn中发文指出，MCDCC的主要目标是促进马来西亚和中国公司在技术和创新领域的长期跨境合作。与此同时，MCDCC也宣布建立了马中数字合作与发展基金，将从中投资高达10亿林吉特（约合15.6亿元），面向包括数字应用、工业大数据、先进制造、工业技术等的中马数字技术领域。

投融资

腾讯参投，新加坡量子计算初创公司Horizon Quantum Computing获得1810万美元融资：Horizon Quantum Computing由量子计算应用领域专家Joe Fitzsimons博士于2018年创立，并由Si-Hui Tan博士作为首席科学家，旨在通过其开发工具（编译器）让开发人员基于经典编程语言和传统计算机为量子应用程序进行编写、编译以及部署，并且可以无需了解量子计算方面的知识。据Horizon的官网信息介绍，其量子科学家平均拥有8年以上的博士后工作经验。

健康科技初创公司Qmed Asia获得116万美元股权众筹融资：Qmed Asia（前身为QueueMed）成立于2018年，旨在通过其技术解决方案加速公立及私立医院的数字化转型。具体而言，Qmed Asia称，公司早期的关注重点是求医/就诊过程中的排队问题，并为此推出了相应的在线预约系统和队列解决方案。而在随后，公司也在不断扩大其业务范围，为患者和医疗机构均提供了相应的服务。

3150万美元！Soft Space获得了马来西亚迄今规模最大的B轮融资：Soft Space成立于2012年，目前主要致力于为外界提供包括二维码支付、电子钱包系统、贷款方案等在内的全渠道支付解决方案服务。据介绍，当前，Soft Space已在日本、欧洲、美洲、大洋洲同70多家金融机构展开了合作，涉及马来亚银行、联昌国际银行、丰隆银行、新西兰银行等机构。

观点&观察

适合外商投资的印尼工业园区，你想了解的都在这里了：印尼因其稳定的政治环境、丰富的自然资源、持续向好的经济发展前景、丰富和廉价的劳动力成本、广阔的市场和日益增强的消费需求，为外国投资者带来投资机遇。本文将就印尼现在的适合外商投资的工业园区做重点介绍，帮助中国企业了解印尼投资环境的情况，给投资者在初期做出商业决策时提供必要建议。