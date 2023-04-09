当您想到 LCV 时，欧宝Mokka Electric 并不是第一个想到的车辆，因为它更注重风格而不是实用性。尽管如此，这家汽车制造商还是展示了一款专为专业人士设计的小型 SUV 的新版本，并将其描述为“全电动服务车”。从外观上看，该模型与任何其他 Mokka 一样。当你打开门时，你会发现机舱内只有两个座位，后排长椅被多组抽屉取代。“智能货架系统”称为 bott vario3，来自 Bott GmbH & Co Kg 公司，该公司为货车和工作空间提供类似的存储解决方案。

在 Mokka 中，有三个抽屉模块，可从后门和后备箱进入，后备箱是可拆卸的。这些模块重量轻，并连接到固定在车身上的安全框架。该公司声称，在碰撞测试期间抽屉保持关闭状态，没有任何东西从模块中掉落。因此，经过特殊改装的 Mokka Electric 适合携带易碎物品，包括照片中突出显示的欧宝复活节彩蛋。

欧宝 Mokka Electric最近更新了更强大、更高效的动力系统，以及更大的电池组。奇怪的是，这家汽车制造商选择了旧款车型作为服务车辆的基础。这意味着它可以从 50 kWh 电池组中获得 338 公里（210 英里），而从新的 54 kWh 单元中错过了 406 公里（252 英里）。同样，前置电动机产生 134 马力（100 千瓦/136 马力）而不是 154 马力（115 千瓦/156 马力）。尽管如此，这些规格对于以城市为中心的 LCV 来说已经绰绰有余，尽管如果所有抽屉都塞满了物品，它可能会携带额外的重量。

目前尚不清楚欧宝是否计划销售此版本的 Mokka Electric，但鉴于 bott vario3 货架系统已在市场上销售，DIY 改装听起来似乎是合理的。一般来说，如果有更多汽车制造商展示基于其超紧凑型 SUV 的货车改装，我们不会感到惊讶。毕竟，大多数超小型掀背车已经采用LCV 风格，因此通常更宽敞、更实用、尺寸相似且机械相关的SUV是这项工作的不错选择。