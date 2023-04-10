近日，广州东方略生物科技有限公司（广州东方略）与百度健康签署战略合作协议。双方此次签约将建立长期战略合作伙伴关系，近期将基于呼吸道传染病辅助防护产品IgM型纳米免疫球蛋白防护喷雾剂——阿东“液体口罩”（鼻喷）进行创新项目合作，用数字化助力广州东方略创新营销新增长。

双方将逐步深化合作：广州东方略依托自身技术平台和创新产品研发管线，百度基于AI技术上的优势，共同推动医药产品研发、创新、营销等方面的数智化转型。

阿东“液体口罩”是东方略集团与中国科学院微生物研究所共同研发的新冠辅助防护产品，推荐使用方式为鼻喷，主要成分为五聚体形式的IgM型纳米免疫球蛋白，具有相比传统的IgG型免疫球蛋白更高的预防效率，已在多家权威实验室完成了生产工艺开发、效果验证试验、安全性试验等。实验表明，该产品对呼吸道传染病毒表现出非常好的结合能力，经喷雾后，即可附着于皮肤和黏膜表面形成保护层，并可通过形成聚集颗粒阻隔病毒，防护时间持续24小时。

“在后疫情时代，口罩在日常生活场景中仍有着十分重要的作用，但普通防护口罩憋闷并不舒适。基于市场需求与用户痛点，为了广大民众实现呼吸‘解脱’，东方略集团投入数千万元科研经费，研发了阿东‘液体口罩’。”东方略集团创始人陈明键表示，“阿东尤其适用于出席大型会议或春季旅行等场合，‘刷牙、洗脸、喷阿东’将成为中产阶级新的晨起个人卫生模式。而百度健康作为国内领先的科技健康服务平台，拥有强大技术实力与庞大用户基础，希望我们此次携手能让阿东更好地推向市场，让大众获益。”

百度集团资深副总裁、百度大健康事业群总裁何明科表示，“口罩作为后疫情时代的必需品，对公共卫生事件和个人防护都有着重要意义。但是，口罩同时也带来了诸多不便，比如，影响呼吸同时会遮挡笑容。阿东‘液体口罩’就能很好解决这些问题：防护同时呼吸自由。守护健康，发现快乐，相信这也是百度健康和东方略共同的追求。”