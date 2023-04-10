比亚迪正式发布“云辇”智能车身控制系统。比亚迪董事长王传福在会上表示，“云辇”能在垂直方向上系统化解决车身控制问题，“云辇”的诞生改写了车身控制技术依靠国外的历史，填补了国内技术的空白。“传统豪华车看车标、看历史，新能源豪华车看技术、看产品。”王传福说，新能源汽车不仅在电动化、智能化方面对燃油车进行革新，更要在能够带来独特体验的技术上进行创新与突破。

云辇智能车身控制系统由比亚迪全栈自研，实现系统级深度集成，这也标志着比亚迪成为首个自主掌握智能车身控制系统的中国车企。云辇产品矩阵包含云辇-C、云辇-A、云辇-P等产品，将从舒适、操控、安全、越野等维度大幅提升消费者的驾乘体验。

云辇——中国人自己的车身控制系统

“云辇”出自《魏书》，命名灵感源于中国古代的帝王座驾“辇”。“云”象征着以智能化技术创造更轻盈平稳的驾乘体验。源自古代对出行的极致追求，融合当代先进科技，“云辇”重新定义“中式新豪华”。比亚迪集团董事长兼总裁王传福表示：“云辇的诞生，改写了车身控制技术依靠国外的历史，填补了国内的技术空白，实现了从0到1的突破。另一方面，‘云辇’超越国外技术水平，一登场就站上了行业领先位置，完成了从1到2的提升。”

系统化解决车身控制问题 重塑智能豪华新体验

行业目前针对车身垂直方向控制的研究，主要从单一技术或者单一硬件入手。比亚迪率先拿出车辆垂直方向系统化解决方案，为车身垂向控制插上电动化和智能化的翅膀。云辇-C智能阻尼车身控制系统，实现车辆舒适性和运动性的完美兼容。云辇-A智能空气车身控制系统，让整车具备极致的舒适性、支撑性与通过性，树立奢适新标杆。云辇-P智能液压车身控制系统，能够实现超高举升、四轮联动、露营调平等超强越野功能，塑造全球豪华越野新巅峰。 云辇-P将首搭仰望U8；云辇-A将首搭腾势N7；云辇-C硬件已搭载在比亚迪汉、唐及腾势D9三款车型的部分配置版本上，后续将通过OTA陆续升级为云辇-C系统。

为了用户安心 比亚迪将安全进行到底

云辇的推出，是比亚迪继刀片电池、CTB、易四方之后的又一安全技术突破。云辇从整车垂直方向系统化控制出发，实现升维安全。云辇能够有效抑制车身姿态变化，极大降低车辆侧翻风险，减小驾乘人员坐姿位移。同时云辇系统可以在雪地、泥地、水域等复杂路况下，有效保护车身，避免因地形造成的整车磕碰损伤，提升驾乘舒适及安全性，实现对人和车的双重保护。

“超级技术” 造就独特体验

发布会的最后，云辇-X重磅亮相。搭载云辇-X技术的仰望U9展现了全主动车身控制技术，可实现“0”侧倾、“0”俯仰、三轮行驶、车辆跳舞与原地起跳等高阶功能，代表了全球车身控制系统的最高水平。比亚迪再一次开创了业界先河，引领车身控制技术发展。

车身控制的一小步，舒适出行的一大步。云辇智能车身控制系统，是兼具极致体验及极致安全的超级技术，将以高智能、护安全、稳驾乘、全覆盖的优秀基因，为驾乘体验带来颠覆性提升。云辇系统，将陆续搭载在王朝海洋旗舰车型、腾势、仰望及专业个性化品牌，赋能比亚迪全品牌的升级，重新定义新能源时代豪华汽车标准。

作为新能源汽车领导者，比亚迪始终秉持“技术为王，创新为本”的发展理念，在技术发展的深水区不断创新，推动中国新能源汽车发展向更高层次迈进，用技术创新满足人们对美好生活的向往。