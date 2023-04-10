零售EAS/RFID解决方案公司保点 (Checkpoint Systems) 收购了总部位于丹麦的Alert Systems公司。Alert Systems是一家物联网 (IoT) 技术公司，专注于提升在零售环境中对金属和磁铁物质的检测性能。

Alert Systems从1999年开始就为零售商提供针对零售盗窃的铝箔袋（带有铝箔内衬的行窃工具）和非法取钉器（用于轻松拆卸门店防盗标签的磁铁设备）的鉴别和探测技术。

多年来，保点一直是Alert Systems的合作伙伴和主要经销商，共同为零售行业提供金属和磁铁检测的创新产品，包括Hyperguard、Metalguard和Apparelguard等一系列革命性智能解决方案，用于打击发生在卖场、服装店、药店和其他零售门店的有组织犯罪行为。

双方的成功合作自然促成了这次全面收购，进一步增强了保点的核心业务。保点全球总裁Ben Lilienthal表示：“有组织零售犯罪 (ORC) 在全球范围内均呈上升趋势；仅以美国为例，在2021年，零售商失窃事件数量就增加了26.5%，2022年的失窃损失近1000亿美元。这是由于犯罪分子的手段越来越先进，其中一些方法可以成功绕过传统的EAS解决方案，包括可屏蔽EAS系统的带铝箔手提袋，使被盗商品能够在不触发警报的情况下带离门店。通过向零售商提供更多关于有组织零售犯罪 (ORC) 何时以及从何处进入门店的信息，我们的创新解决方案将帮助零售商更有效地打击偷盗行为。我们期望为所有的零售企业提供更强大的防损产品，以满足不断变化的客户需求。”

Alert Systems首席执行官Troels Falkenberg补充说：“长期以来，保点在零售解决方案领域享有盛誉，我们很高兴双方从合作伙伴关系发展到全面收购合并。双方秉承打击零售犯罪的共同使命，强强联手，实现更好的未来发展。”