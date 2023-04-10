朱拉隆功国王纪念医院推出最新款用于减少帕金森病震颤的手套

震颤、迟钝和僵硬是帕金森病(PD)患者的明显症状，70%的患者发现有手部震颤症状。帕金森病患者会残疾，生活质量下降。目前，全球有1000万帕金森病患者，其中15万在泰国。

目前，帕金森病使用的是鸡尾酒药物治疗法，但这无法减少所有震颤。一些震颤非常强烈的患者可能需要进行脑部手术，而这是一种不可取的选择，因为手术成本高，副作用多。这个难题激发了朱拉隆功大学(Chulalongkorn University)医学院的一个研究小组，在Roongroj Bhidayasiri教授和Onanong Phokaewvarangkul助理教授的领导下，于2014年研发了“减少帕金森震颤的手套”原型。该手套于2017年作为使用一种肌肉电刺激的便携式震颤测量和减少装置而获得了专利。已有多篇研究文章发表在国际医学杂志上，支持该设备的疗效。目前，该团队已成功开发出“第五代减少帕金森震颤的手套”，它重量轻，易于佩戴，效果好，而且比同类进口设备便宜。

“帕金森减震手套是第一个可以通过自动电刺激手部肌肉来帮助减少帕金森病患者手部震颤的医疗设备，无需增加药物治疗，并且可以减少脑部手术的风险，”助理教授Onanong博士说道。帕金森病手套由三个主要部分组成：一个安装了肌肉刺激器的手套、一个控制面板、以及一个带有应用程序的手机，用于控制设备并存储震颤和刺激进行分析。手套通过蓝牙连接工作。

这项创新获得了泰国国家创新局（公共组织）(National Innovation Agency (Public Organization))和高等教育、科学、研究和创新部(Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation)颁发的2022年国家社会和环境创新奖（私营部门）。