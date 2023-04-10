IDC《中国智能家居设备市场季度跟踪报告，2022年第四季度》显示，2022年中国智能家居摄像头市场出货量超过2000万台，同比增长1.6%（仅统计支持无线联网的室内摄像头，不含运营商及行业市场）。过去一年中国智能家居摄像头市场在功能配置方面大幅升级，分辨率及夜视能力显著提升，但受整体消费环境影响，产品升级对市场需求的提振效果有限，市场出货量增速放缓。

IDC预计，2023年中国智能家居摄像头市场出货量预计为2155万台，同比增长7.5%。伴随工作、生活节奏恢复常态，家庭安全监控智能化需求将逐步拓展，在传统安防需求升级的同时，老幼看护、宠物陪伴等泛安防场景需求将不断增长，进一步推动智能家居摄像头市场升级和发展。对此，2023年中国智能家居摄像头市场发展应关注以下三个重点方向：

功能升级向线下渠道渗透

2022年智能家居摄像头市场在分辨率和夜视功能上实现了大幅提升，但升级主要集中于线上市场，线下渠道仍有广阔的发展空间。线上市场支持2K分辨率和微光全彩夜视的智能家居摄像头出货比例在过去一年快速提升，取代1080P及红外夜视成为市场主流配置。安防厂商在本轮升级中表现活跃，加速主流产品迭代的同时，积极拓展4K高清市场布局。今年，伴随安防厂商加速线下渠道升级及科技厂商拓展线下布局，智能家居摄像头线下市场发展潜力将加快释放。

AI能力拓展泛安防需求

AI能力将成为智能家居摄像头市场升级发展的重要方向之一，满足用户日益多元的泛安防场景需求。复工复课后，老幼看护、宠物陪伴、快递看管等需求逐步凸显，清晰度等基础功能升级已难以充分满足相关需求，AI能力升级已愈发重要。因此，智能家居摄像头将加快硬件配置和视频算法升级，优化移动识别、人脸识别等现有AI能力在家庭安防看护中的应用。同时，加快烟火识别、包裹识别、跌倒识别等新技能的发展和应用，拓展智能家居摄像头应用场景和使用范围。

生态联动融入更大市场

IDC数据显示，2022年智能家居摄像头市场出货量中近7成设备支持接入家居互联平台，与其他智能家居设备进行联动，这一比例较过去3年未有明显变化，且设备联动仍然处于最基础的开关、查看等功能。由此可见中国智能家居摄像头市场发展仍在以单品能力为主要抓手，生态联动的价值尚未得到有效开发。然而，智能家居摄像头不仅是家庭安全监控场景下的主要设备构成，也是家庭环境下视觉交互的重要载体，其在视觉能力上的积累对智能家居乃至消费电子市场的交互升级具有重要意义。因此，智能家居摄像头厂商应积极拓展平台连接，丰富设备联动，深化协同能力，拓展更广阔的发展空间。

IDC中国高级分析师刘云认为，智能家居摄像头市场向泛安防场景拓展不仅要求功能配置的升级，更需要生态连接的拓展。厂商在布局市场发展时需要做到软硬一体，强化AI升级的同时结合场景化需求发展智能应用，并优化设备间的生态连接以充分发挥智能家居摄像头的视觉能力，拓展市场发展空间。