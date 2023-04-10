近日，北京灵赋生物科技有限公司（灵赋生物”）完成近亿元人民币A2轮融资，领投方为国投创业，海南融智创投、三亚崖州湾创投跟投。此前，公司已完成天使轮融资、超2亿元Pre-A轮融资和1.7亿元A1轮融资，投资机构包括国寿股权、君联资本、海南融智创投、三亚崖州湾创投、和玉资本、普华资本、赛赋医药、昌发展及多名实验动物行业企业家。

公司融资用途将主要用于非人灵长类（NHP）资源基地国内国际布局和脑科学与神经系统疾病模型相关的实验设施建设。本次融资将助力灵赋生物持续完善高质量的实验动物资源与高附加值模型技术产业链布局，完成NHP资源和模型与实验服务能力的完整闭环。

灵赋生物是致力于打造实验动物资源全产业链、动物模型技术全产业链和高附加值创新科研服务三位一体的科研服务商。公司通过建立高标准、规模化的实验动物供给平台服务于创新药企和大型CRO客户，通过建立复杂疾病动物模型的开发平台，服务于源头创新的药物靶点开发和药物分子的筛选及验证，通过建立核心区域的科研服务中心，服务于科学家、临床医生、药物研发创新企业。同时灵赋生物还是开放的合作平台，积极推动行业整合，积极参与国家战略储备保障，与国家科技部、农业部生物基建等重大项目合作，通过专业运营服务与技术服务，成为国家和地方政府支持的重点项目、应对重大传染疾病药物开发等提供基础实验动物及模式动物的战略供应的保障。

灵赋生物重点发展非人灵长类动物实验研究，拥有国内少数集NHP研究服务与CNS疾病模型一体化的服务平台，能够制作帕金森、脑卒中、脑缺血、癫痫、抑郁症、渐冻症等数十种类非人灵长类疾病模型。公司已与国内外一流的创新药企业、科研单位建立广泛的合作关系。

灵赋生物CEO张蕾女士表示：灵赋生物的发展离不开投资方和业内合作伙伴的支持，本次A2轮融资的顺利完成，是以领投方国投创业为代表的投资方对灵赋的认可。灵赋生物一直在努力打造高品质的实验动物资源与高附加值模型实验服务产业链，特别是目前公司围绕脑科学和神经系统领域，已经构建了从动物资源、模型定制开发到科研服务的全流程能力。未来我们将专注打造小实验动物解决不了或解决的不好的、有极大未满足创新药研发需求、临床转化意义重大的中大型疾病动物模型，与行业更多专家和合作伙伴广泛合作，建设开放型的资源与实验平台，助力生物医药产业的创新发展。

国投创业表示：实验动物和模式动物产业为解析生命规律、疾病治疗、医药研发、动物育种等提供重大支撑，是战略型、资源型的生物医药基础平台型保障设施，实验动物实现自主可控、进口替代具有重要战略意义，需要国家政策、产业扶持及资本市场等多种资源的有效整合，才能快速形成核心竞争力。这类平台的全球化高标准体系的建立，决定了中国生物医药创新的水平和全球竞争能力。灵赋生物已基本完成大动物资源的布局，建立了高标准实验动物体系，形成了一定行业壁垒，确立了产业链的领先优势，正式跃升为国内少数同时掌握综合性大动物资源+领先科研服务能力的全产业链供应商。投资灵赋生物是国投创业构建生物医药创新生态体系的重要布局，围绕“服务国家创新战略，聚焦科技成果转化”的投资策略，我们支持灵赋生物建立一站式、国际化、专业化的实验动物和模式动物服务平台，推进行业整合，构建原始创新药物研发和产业转化的桥梁，更好地助力中国乃至全球生物医药原始创新成果转化。