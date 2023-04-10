韩国汽车前照灯聚碳酸酯企业三养社凭借日间行车灯（DRL，Daytime Running Light）材料，进军全球市场。

三养集团的化学、食品成员公司三养社[CEO姜镐星（音）]于10日发布消息称，公司已开发出用于汽车日间行车灯（DRL，Daytime Running Light）的高透光率聚碳酸酯（PC，Polycarbonate）。

汽车日间行车灯是一种汽车启动后自动亮起的灯具，有助于行人或其他驾驶员识别，起到减少交通事故的作用。为了在白天清晰可见，明亮均匀地亮起至关重要，并且由耐冲击、耐热的材料制成。

三养社此次开发的高透光率聚碳酸酯采用了新型透光率改善剂，这种改善剂应用了公司自主开发的白色生物材料异山梨醇（Isosorbide）。与普通聚碳酸酯相比，其特点是透光率出色，并且降低了黄色度。此外，与现有使用的进口聚碳酸酯相比，耐热稳定性更为出色，即使长时间使用，透明色也不易变黄。该产品于去年12月获得韩国产业通商资源部国家技术标准院的新技术（NET：New Excellent Technology）认证。

高透光率聚碳酸酯市场随世界各国立法强制使用日间行车灯和各大车企将其用作品牌同一性、设计因素而进一步扩大。韩国国内汽车前照灯聚碳酸酯市场领先企业三养社将通过此次开发高透光率聚碳酸酯，把业务领域拓展到正逐步扩大的全球市场。

该产品目前正在韩国国内外汽车零部件厂商进行测试，在部分厂商处已进入测试收尾阶段，预计最早于今年上半年内投入量产。今后，除日间行车灯以外，还有望应用于启动按钮等汽车内外饰材料的各种部分。

三养社CEO姜镐星（音）表示：“近年来，全球范围内将高透光率聚碳酸酯用于汽车内外饰材料的案例不断增多。通过开发透光率和长期耐热稳定性出色的新材料，期待三养社能够扩大在全球汽车前照灯材料市场中的影响力。”