沃尔玛已宣布计划在全美数千家沃尔玛和山姆会员店安装新的电动汽车快速充电站。这家零售巨头已经在其美国 280 多个地点拥有近 1,300 个电动汽车快速充电站，该公司表示，其目标是到 2030 年在东西海岸的数千个额外地点建立自己的电动汽车快速充电网络。

沃尔玛没有透露它计划在本十年末增加多少万个快速充电站，但即使只有 1,001 个充电站，这对美国的 EV 充电基础设施来说显然是个好消息。“我们的商店或俱乐部位于大约 90% 的美国人 10 英里范围内，我们具有独特的优势，可以提供方便的充电选项，无论人们生活在农村、郊区还是城市地区，这都将有助于拥有电动汽车。我们的目标是满足客户和会员居住地的需求，并为驾车穿越全国的人开辟道路。”

Vishal Kapadia，沃尔玛能源转型高级副总裁表示：沃尔玛拥有超过 4,700 家商店和 600 家山姆会员店，大约 90% 的美国人都在 10 英里范围内覆盖。 该公司告诉路透社，它计划在其全国网络中拥有和运营电动汽车充电站，目前正在寻找供应商。沃尔玛预计每个参与的商店平均安装四个充电器。

显然，对于因缺乏足够的充电基础设施而一直对购买电动汽车犹豫不决的司机来说，轻松获得移动充电是一种改变游戏规则的方式。沃尔玛表示，其EV 快速充电网络的扩展“将使电动汽车的所有权更容易、可靠、方便和负担得起”，供全国各地的客户使用。

除了便利的位置外，沃尔玛还有另一件事要做——它的充电器将与它的超级中心、邻里市场和山姆俱乐部一起位于现场，允许电动车车主为他们的家人挑选必需品或在充电时吃点东西. 沃尔玛还表示，它计划提供每日低价充电服务，以帮助降低运输成本。

该公司去年宣布对其供应链车辆和燃料类别进行测试，以实现到 2040 年实现零排放的目标。截至 2022 年，该零售商的许多 W+ 客户已经通过电动汽车接收货物。