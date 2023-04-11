

随着5G、人工智能、传感器的不断发展，AI已与汽车产业多方位深入融合，智能汽车已经进入了快速发展期，包括智能网联汽车、自动驾驶、智能座舱、城市智能交通解决方案等都正加速推动智能汽车的发展，其中最受人关注技术的非自动驾驶莫属！

自动驾驶技术正在全球范围内引发汽车与出行的系统性变革，也一直是BEYOND Expo关注的重点领域之一，为推动自动驾驶技术发展，BEYOND Expo 2023 将从展区、论坛及实景体验等多维度助力加速自动驾驶技术商业化落地，目前酷哇科技、轻舟智航、小鹏汇天、深圳自动驾驶智能研究中心生态企业（PIX Moving，百十米出行）等企业已确认将携带各自最新自动驾驶产品亮相BEYOND Expo 2023 展区，包含无人清扫、无人配送、网约车、公交车等多业态的自动驾驶应用场景，展示自动驾驶技术在不同行业的应用价值，同时展现自动驾驶商业化落地前景。

让我们来“5G”目睹本届BEYOND Expo 即将亮相的“聪明车”们！

酷哇科技



酷哇科技将携带酷哇1T独角兽自动驾驶清扫机器人亮相展区，搭载酷哇最新一代L4级自动驾驶控制系统CowaPilot5.0，配备了128线束激光雷达，6个智能摄像头（2个高清摄像头、4个环视摄像头）；4个77Ghz毫米波雷达；1套超声波雷达，可以实现360度无死角全方位环境感知、厘米级高精度定位、百毫秒规划控制。可用于清洗广场、人行道、非机动车道、市政园林、背街小巷、商业街区等城市半封闭场景；绿色新能源纯电动力、低噪高效作业，去除驾驶室，拥有等同于3吨清扫车辆的作业能力和续航能力。具备垃圾智能识别、全自主路径规划、自适应清扫、自动泊车等功能，实现全场景、全天候、无人化清扫。

轻舟智航

面向L4级自动驾驶，轻舟智航推出的龙舟系列（龙舟ONE、龙舟LONG、龙舟SPACE、ROBOTAXI）自动驾驶车辆及解决方案可满足多类智慧城市场景和需求，可以作为网约车、公交车及接驳车等多场景使用，打造“城市的移动科技名片”。在BEYOND Expo 2023 中主要展示龙舟SPACE和龙舟ONE。

龙舟SPACE将会在展区打造“移动会客厅”，龙舟SPACE是可在复杂道路运营的量身定制的未来出行移动空间，采用无方向盘、模块化的定制车舱，快速满足不同场景的需求，释放对空间的想象。

龙舟ONE是面向城市开放道路的自动驾驶小巴，通过城市微循环模式，贯穿城市核心区域，打造通勤、接待、游览的城市地标。龙舟ONE设有9个乘客位和1个驾驶位，但坐在驾驶位上的已不再是司机，而是监控车辆正常运转的安全员，车辆的驾驶操作将由轻舟智航自研的自动驾驶软件系统完成。轻舟智航此次将在横琴打造一条试乘路线，在自动驾驶体验环节中开放体验。

小鹏汇天

本届BEYOND Expo 中小鹏汇天将为我们展示旅航者X2，旅航者X2是由小鹏汇天自主研发制造的第五代产品，是一款双人智能电动飞行器。X2采用封闭式座舱，其外观与小鹏汽车P7共享设计基因，通过极简元素的空间碰撞，呈现水滴状光洁纯粹的造型，在拥有科幻外观的同时，兼顾高效率空气动力学，实现飞行时的极致气动性能。X2空机含电池重680公斤，可搭载2位乘客，最大载重160公斤。为了实现轻量化，X2全机身采用碳纤维结构。

X2在飞行中无二氧化碳排放，符合城市绿色交通出行的目标；续航时间可达25分钟，设计飞行高度为1000米以下，适用于未来城市的低空飞行；飞行过程中，最大飞行时速为130千米，可满足城市内短途出行需求，同时还可为旅游观光、野外救援、医疗运输等场景服务。

目前X2搭配手动驾驶和自动驾驶两种驾驶模式，其中，自动驾驶功能可根据设定的飞行高度、飞行速度、飞行时间，沿着规划的航线自动飞行。在X2的自动飞行过程中，乘客无须具备专业的驾驶技能，只须通过一键启动、一键返航、一键降落等简单操作即可拥有安全、智能的飞行体验。

2022年10月，旅航者X2取得迪拜民航局（DCAA）颁发的特许飞行证，并成功在迪拜举行全球公开首飞，迪拜王室成员、中国驻迪拜总领事以及全球一百多家媒体共同见证。 2023年1月，旅航者X2正式获得由民航监管机构颁发的特许飞行证，成为国内正式提出申请并成功获颁的有人驾驶eVTOL（电动垂直起降）产品。

PIX Moving

深圳自动驾驶智能研究中心生态企业PIX Moving将携带PIX-Robobus移动空间精彩亮相，PIX Moving基于自动驾驶滑板底盘和AIGC工具链设计、开发及制造第三代汽车，致力于打造以滑板底盘为核心的全新产业生态，产品已交付全球近30个国家。以安全为首位，PIX Robobus移动空间致力于为乘客提供舒适多元的通勤体验，打造无人接驳车、自动驾驶咖啡车和美妆车等，让车辆不再只是一个交通工具，而是一个个可移动的空间。PIX – Robobus移动空间基于高度集成的分布式线控平台开发，驱动、转向、制动模块化设计，拥有更高的机动性和稳定性，PIX Moving通过向客户提供完备的行业客户成功案例和软硬件一体化的自动驾驶部署服务，一站式完成Robobus移动空间商业化落地。

百十米出行(BUS ME)



深圳自动驾驶智能研究中心生态企业百十米出行(BUS ME) 是定位于城市地铁至社区、高校、园区等短距离出行需求的自动驾驶解决方案服务提供商，百十米应用L4自动驾驶，整车成本却非常低，控制在10万元以内，可以实现量产。本次参展将携带多种车型集中展示，包括无人摆渡车系列、巡逻车系列、小巴车系列等。

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自动驾驶真实体验，

高效、舒适、有保障！

自动驾驶汽车能否精准到达目的地？能否自动泊车？能否让老司机彻底解放双手？这些听上去遥不可及场景的已经成为落地的现实。BEYOND会议期间，为了让参会者深度体验自动驾驶汽车带来的未来感，开启驾乘新范式， BEYOND组委会首次在横琴粤澳深度合作区开设自动驾驶体验区，提供免费且更高效自动驾驶、智能巴士和无人机飞行观摩，给参会者提供全新的出行体验，感受自动驾驶对汽车产业及智慧城市、智慧出行带来的巨大变革！包括但不限于以上企业及产品提供体验。

更多自动驾驶及飞行汽车参与企业持续更新中，敬请期待！

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更多特色活动

DEMO DAY

关键词：投资人、企业代表媒体

新品发布专场

关键词： 全球媒体出席、汇聚全球目光、降本增效

BEYOND Awards

关键词： 权威发布、大会焦点

还有更多形式多样的官方活动正在策划中，BEYOND将为为全球参展企业及参会者带来更为丰富参会体验和更多商业机会，欢迎您来BEYOND讨论最前沿的技术趋势，促进行业交流，寻求新的合作伙伴，保持竞争优势和创新力。

关于 BEYOND

BEYOND Expo创立于2020年，成功举办两届，目前已是亚洲最具规模和影响力的国际科技博览会之一，累计招募展商800家，500余位商界创新领袖成为大会演讲嘉宾，现场观众累计超过5.5万人，举办行业论坛150余场，成功诠释国际化的科技交流平台。

BEYOND Expo 2023将在大会规模层次、参会嘉宾的影响力、参与企业的行业跨度、参展商的数量，国际嘉宾和观众占比等多维度再创新高！BEYOND Expo 2023 将在澳门威尼斯人金光会展中心设立近十万平的展区，期待来自全球的世界五百强、大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业超1,000个展商参与，同时BEYOND Expo 2023将举行超百场活动和对接会，期待来自全球的科技创新追求者参加，从企业、产品、资本、产业等全方位融合互动，共同促进亚太甚至全球的科技创新行业发展。

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