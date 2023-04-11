近日，IDC发布了《IDC Perspective：中国金融业数据治理市场洞察，2023》。这也是IDC首次发布中国金融业数据治理市场洞察报告。报告指出，中国金融业数据治理市场正在进入新一轮高速增长。

新一轮高速增长，将主要由两方面因素驱动：一方面，是中国金融业数据资产管理市场的蓬勃发展；另一方面，是数据治理逐渐成为不同类型、不同规模金融机构的刚需。

值得注意的是，报告调研发现，作为中国金融业数据治理的更高级阶段，中国金融业数据资产管理市场正在开启。2023年是中国金融业数据资产管理发展至关重要的一年。在中国金融业数据治理市场上，预计2023年头部厂商将在这一领域展开激烈竞争，2023年可能成为这些厂商之间拉开差距的关键一年。

这一趋势的洞察，来源于两方面的实践： 第一，中国银行业的头部机构正在落地数据资产管理项目或者开启数据资产管理项目的招投标，这其中包括国有大行如工商银行、建设银行、邮储银行等；股份制银行如光大银行、恒丰银行等；处于头部的城商行如南京银行、重庆银行、中原银行等；甚至包括部分规模较小的银行。 第二，为银行提供数据治理产品与服务的供应商，纷纷推出或者即将推出数据资产管理相关的产品及服务。如德勤管理咨询、恩核数据、普元信息、软通动力、中电金信、长亮科技等。

银行业的这一趋势，在中国数据治理领域具有风向标意义。因为金融业是中国最早开展数据治理的行业，而银行业是中国金融业数据治理市场的引领者。

来源：IDC