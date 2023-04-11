近日，华为与乌干达电信运营商MTN及HIMA水泥公司，共同发布了乌干达首个5G数字水泥工厂项目。这是乌干达首个5G技术在制造业行业商用的案例。该项目拟通过在水泥工厂部署5G，利用5G技术“高带宽、低时延、广连接”的特性，实现生产区域的数据实时传输，驱动边缘计算等功能与应用，从而显著提升工厂的生产效率。

在4月3日的发布会上，MTN与华为一起演示了5G在超高速率和超低时延方面的显著优势。合作各方还展示了两个5G技术应用带来的新场景，包括5G驱动的EHS(职业健康安全与环境)培训应用和视频监测应用，相比现场培训安全性更高，且能更加实时监测判定工厂运营的故障和事故风险。

MTN乌干达首席执行官Sylvia Mulinge表示，HIMA水泥公司5G商用项目的发布，标志着乌干达的5G部署又抵达了一个重要的里程碑，“5G技术将加速释放乌干达的经济潜力，为乌干达人民创造更多致富机会”。

HIMA水泥公司首席执行官Jean-Michel Pons表示：“通过这一合作，我们看到了5G技术所带来的潜力。应用5G技术带来的自动化、数字化解决方案，将使我们的工厂和行业运营更高效、更可持续。”

华为乌干达有限公司总经理高飞表示：“此次华为和MTN、HIMA水泥公司共同发布的5G商用案例，展现了5G技术使能乌干达数字化转型的潜力，以及客户对华为5G解决方案的信心，同时还凸显了华为与MTN之间的长期伙伴互信关系。华为将继续与各方合作，致力于用5G等ICT技术助力乌干达各行各业的数字化转型迈上新台阶。”