印尼房屋短租平台Travelio日前宣布，已经获得了一笔由某韩国金融巨头领投的C轮融资。

Travelio并没有对外透露本次融资的具体金额。不过，有数据显示，此前，Travelio曾在2019年和2018年时分别完成了其1800万美元的B轮融资和400万美元的A轮融资（种子轮在2016年，规模为200万美元）。

据悉，这笔融资也得到了Pavilion Capital（淡马锡旗下机构）、DAOL Ventures以及Appworks的参投。

为这笔新融资的用途，Travelio称，将会用部分资金在“先租后买(rent-to-own）”领域推出新的垂直业务，从而帮助解决印尼“千禧一代”年轻人住房拥有率低的问题。

Travelio成立于2014年，是一家总部位于雅加达的线上房屋短租平台（但同时也提供长租服务）。据介绍，Travelio的主打特点是能够允许租户按月交纳房屋的年租金（Travelio称自身为印尼唯一一家提供此模式的线上租赁平台）。而作为背景，在印尼，租户往往需要支付20%的首付费用以及超一年的押金。

据Travelio透露，自2019年以来，印尼的公寓空置率一直高达50%以上。相应的，该地区一手公寓的平均年销售率却高达87%-89%。因此，Travelio希望致力于推动当地空置房屋的有效利用率，并为那些寻求短租及长租的租户提供一个更加灵活实惠的选项。

目前，Travelio已在印尼的12座城市开展了服务，拥有超1.5万户由其独家管理的房产。

值得一提的是，Travelio在一份声明中强调，本次C轮融资是于东南亚的融资寒冬中进行的，并且自疫情发生以来，公司没有进行过任何裁员行动/计划。

此外，Travelio也透露，自去年以来，其物业管理部门已经实现了调整后EBITDA正值，并且公司整体也预计在今年年底实现同样的表现。