近日，IPMA马来西亚分会与中兴通讯股份有限公司（简称“中兴通讯”）战略合作协议签署仪式在吉隆坡举行。IPMA马来西亚分会秘书长和中兴通讯马来西亚工程服务处经理等出席签约仪式，双方在现场签署了战略合作协议，并开展了深入的交流活动。

IPMA马来西亚分会秘书长Mr. Mohd Fairuz Mohd Yusof表示：“非常荣幸和中兴通讯建立长期合作关系。中兴通讯作为全球领先的综合通信与信息技术解决方案提供商，在项目管理领域具备丰富的实践经验，我们期待与中兴通讯不断完善项目管理体系，在员工技能认证、专业培训方面开展更广泛的合作。“

中兴通讯马来西亚工程服务处经理宁凤山表示：“中兴通讯一直致力于为马来西亚客户提供世界一流的通信网络。随着中兴通讯进入战略超越期，我们在马来西亚市场的业务也在不断的增长。我们希望与IPMA马来西亚分会深入合作，提升通信领域项目管理水平，共创卓越管理与服务。”

本次战略协议的签署，为中兴通讯与IPMA马来西亚分会在项目管理领域的更加深入合作开启新篇章。未来，双方将继续秉承共同发展、合作共赢的原则，更加紧密地配合，携手共建专业化项目管理生态体系，为马来西亚提供高质量的网络服务。

截至目前，中兴通讯已与IPMA中国(PMRC)、IPMA菲律宾等建立战略合作伙伴关系，通过在项目管理领域的深入探索，不断丰富和完善国际通信行业项目管理领域的理论和实践。

IPMA马来西亚分会是马来西亚专业的项目管理协会之一，成立于2013年5月，并且于2014年9月正式加入国际项目管理协会（简称IPMA），其旨在促进马来西亚项目管理专业化，提高各行业之间的交流合作。