根据Omdia发布的最新报告《量化消费者–2023年电信业者的机遇》，数字游戏、在线视频、即时通讯应用、智能家居和数字音乐等非传统类别正在显示出更快的增长，预计五年的复合年增长率将达到5%-21%。尽管与移动数据、付费电视和宽带等成熟的电信服务相比价值较小，但这些快速增长的市场价值到2027年将达到5130亿美元，其中最大的两个领域为数字游戏和在线视频。

Omdia的数字消费者运营商战略首席分析师Jonathan Doran指出：“服务运营商必须放远眼光超越数据，进军邻近的数字市场进行多元化经营，从而实现电信消费者业务的持续增长。许多公司已经在电视和在线视频娱乐业务上进行了投资，但电信公司也可以探索其他快速增长的市场。针对每一个服务领域采取正确的‘进入市场’策略和商业模式对在实现市场成功和降低财务风险之间取得平衡至关重要。”

其他今后可以为电信运营商提供巨大潜力的领域包括电子医疗和金融服务，一些领先的企业已经开始在这些领域进行投资。SK电讯拥有在韩国最受欢迎的在线商店，其拥有超过3400万的活跃用户，同时，南非Vodacom 的VodaPay服务每月的活跃用户则超过110万。

然而，所有的增长领域都将经历来自超大规模企业的激烈竞争，尤其是全球科技巨头谷歌、亚马逊、Meta以及苹果。Doran观察到，“在许多领域，电信运营商将要接受一个现实：正面交锋是不现实的，与这些玩家开展合作不仅更为实际，而且还将有助于加强自身产品和品牌的发展”。Omdia数字消费者运营商战略基准显示，服务运营商在某个特定服务领域积极投资（包括通过合作）的程度越高，其市场影响力就越大，从而可使其在市场中处于更佳位置以便从整个市场收入中获取更大份额。