4月10日，中国支付清算协会发布《关于支付行业从业人员谨慎使用ChatGPT等工具的倡议》(以下简称“倡议”)。倡议提出，正确认识ChatGPT等工具的机遇和风险。

倡议称，近期，ChatGPT等工具引起各方广泛关注，已有部分企业员工使用ChatGPT等工具开展工作。但是，此类智能化工具已暴露出跨境数据泄露等风险。为有效应对风险、保护客户隐私、维护数据安全，提升支付清算行业的数据安全管理水平，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律规定，中国支付清算协会向行业发出倡议。

具体来看，一是提高思想认识，依法依规使用。支付行业从业人员要遵守所在地区的网络使用规定，正确认识ChatGPT等工具的机遇和风险，全面评估使用ChatGPT等工具处理工作内容的风险，依法合规使用ChatGPT等工具。

二是不上传关键敏感信息。支付行业从业人员在使用ChatGPT等工具时，要严格遵守国家及行业相关法律法规要求，不上传国家及金融行业涉密文件及数据、本公司非公开的材料及数据、客户资料、支付清算基础设施或系统的核心代码等。

三是会员单位加强内部管理和引导。会员单位要进一步健全信息安全内控管理制度，开展有针对性的数据风险防控工作，加强宣传和引导，提升员工的风险防范和数据保护意识，切实维护国家金融及支付清算行业安全。

来源：中国支付清算协会