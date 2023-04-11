

BEYOND Expo 2023将于5月10日-12日在澳门和大家见面，大会期间将举办各种特色活动，组委会特别为参展商策划商务对接活动，旨在帮助参展企业找到更多合作机会，致力于推动科技创新理念及产品的落地及应用，更好的让科技为人类服务。我们将集结各领域头部企业，为不同行业带来协同创新的机会，为全球未来科技创新领域注入新的能量。

目前澳门金沙、银河集团、永利澳门、新濠博亚娱乐、美高梅、澳博控股、信和集团、太古地产、中国建筑国际已确认参与商务对接活动。

商务对接活动

*不限于以下行业

服务机器人

随着科技快速发展，服务机器人加速渗透在我们身边，为我们的生活带来实实在在的便捷。BEYOND正在召集世界顶级房地产开发商和度假村，与机器人公司一起探索应用于日常运营的机会。BEYOND将与澳门金沙、银河集团、美高梅、新濠博亚娱乐、澳博控股、永利澳门等知名企业合作，通过机器人接待并引导客人、清理房间、搬运行李等方式，让游客享受更高质量的服务。希望双方合作驱动地产科技持续升级，同时为机器人公司提供更多元化合作机会，期待服务机器人更快赋能各个行业。

食品科技

可持续食品科技是近年来居高不下的议题，也已经成为许多顾客日益增长的需求，BEYOND将与澳门众多知名米其林餐厅展开合作（届时星级大厨将莅临参与），同时愿意帮助农业食品科技领域公司连接双方合作，探索食品科技未来，创新未来的食品产业价值链，提高食品行业的可持续性，为人类提供更健康和环保的食品选择。

建筑和地产科技

亚洲拥有最大的房地产开发和城市更新市场之一。然而建筑业产生了大量的碳足迹，如何减少建筑能耗，以应对日益紧张的资源环境压力。实现建筑可持续发展，也是实现双碳目标的重要组成部分。BEYOND与中国建筑国际、太古地产、信和集团等知名房地产开发商合作，共同探讨研究建筑科技创新应用和建筑行业未来发展，推广更可持续的建筑和城市建设方案，为未来的城市发展贡献更多的科技力量。

更多主题方向商务对接活动，我们将持续更新，请留意官网信息！

想要参与商务对接活动的企业请尽快提交参展报名信息，我们商务对接活动仅向参展企业开放哦，期待你的参与！

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BEYOND 日程

BEYOND 希望搭建一个更开放的科技交流平台，联合更多以科技为主线的高质量活动，在澳门打造全球科技嘉年华！更多活动期待你的参与，进入官网查看最新日程安排！

更多特色活动

DEMO DAY

关键词：投资人、企业代表媒体

新品发布专场

关键词： 全球媒体出席、汇聚全球目光、降本增效

BEYOND Awards

关键词： 权威发布、大会焦点

还有更多形式多样的官方活动正在策划中，BEYOND将为为全球参展企业及参会者带来更为丰富参会体验和更多商业机会，欢迎您来BEYOND讨论最前沿的技术趋势，促进行业交流，寻求新的合作伙伴，保持竞争优势和创新力。

关于 BEYOND

BEYOND Expo创立于2020年，成功举办两届，目前已是亚洲最具规模和影响力的国际科技博览会之一，累计招募展商800家，500余位商界创新领袖成为大会演讲嘉宾，现场观众累计超过5.5万人，举办行业论坛150余场，成功诠释国际化的科技交流平台。

BEYOND Expo 2023将在大会规模层次、参会嘉宾的影响力、参与企业的行业跨度、参展商的数量，国际嘉宾和观众占比等多维度再创新高！BEYOND Expo 2023 将在澳门威尼斯人金光会展中心设立近十万平的展区，期待来自全球的世界五百强、大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业超1,000个展商参与，同时BEYOND Expo 2023将举行超百场活动和对接会，期待来自全球的科技创新追求者参加，从企业、产品、资本、产业等全方位融合互动，共同促进亚太甚至全球的科技创新行业发展。

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商务合作：BD@beyondexpo.com

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