近日，中兴通讯G5系列服务器在泰国进行海外市场首发。此次，中兴通讯发布的G5系列新品，共有5款，即R5200 G5高密度服务器、R5300 G5全场景通用服务器、R5500 G5海量存储服务器、R6500 G5异构算力服务器和R8500 G5高性能服务器。

极致性能，提供强大算力

中兴通讯G5系列服务器新品，采用最新的英特尔至强第四代可扩展处理器，内置加速引擎，有效提升应用性能，双路最大支持120核，提供强大算力支持；高内存带宽设计，提供32条DDR5内存插槽，速率最高可达4800MT/s，带宽性能提升50%，支持英特尔傲腾持久内存 300 系列 (Crow Pass)；全新PCIe 5.0，IO带宽提升150%，提供强大的硬件加速能力。

值得一提的是，中兴通讯R6500 G5异构算力服务器内置10~20个异构计算智能加速引擎，根据不同应用场景，灵活调度各种不同的异构算力资源，实现算力的最佳组合，如CPU+GPU、CPU+GPU+DPU，满足AI/超算等多样性算力场景需求。

与此同时，G5系列服务器新品具备灵活扩展能力，以R5300 G5为例，最大提供41个2.5”盘位或20个3.5”盘位+4个2.5”盘位，提供高速I/O接口，基于硬件模块化和软件平台化设计，通过按需配置，匹配不同应用场景的差异化需求。此外，R5300 G5定制化场景服务器，可针对客户不同需求进行差异化设计，定制化满足客户不同应用场景。

稳定可靠，高标准产品品质

中兴通讯从2005年开始研发服务器及存储产品，以做质量最好的产品为经营理念，以高标准贯穿产品设计/生产、测试、售后服务全流程，产品出厂前经过10000+严苛测试项，所有设备均经过24小时高温老化测试，确保产品稳定可靠。

此次，中兴通讯最新发布的G5系列服务器新品，在散热设计、电源模块、主板布局等方面进行多重优化，电源模块支持1+1冗余， 风扇支持N+1冗余，提高系统可靠性，关键部件硬盘、电源等支持热插拔。高性能铜质热管散热器，热阻降低15%，实测CPU温度降低5℃，满足EagleStream全系最高350W的CPU散热需求。此外，G5系列服务器新品支持液冷散热技术，采用冷板式液冷散热，可实现更好的PUE，冷板&管路高可靠连接，全管路智能监控，漏液秒级告警，实现绿色低碳的同时，确保产品可靠性。