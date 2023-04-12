阿里云日前推出最新语言大模型“通义千问”。阿里云计划于不久的将来把该全新AI模型陆续接入阿里巴巴的各项业务中以提升用户体验。阿里云还将为客户和开发人员开放该大模型，令他们能以更低成本建构专属 AI 功能。

阿里云还为两款核心云产品提供更优惠的价格，分别为基于ECS（Elastic Compute Service）的通用算力型Universal实例，以及基于OSS（Object Storage Service）的对象存储预留空间产品OSS-RC（OSS Reserved Capacity）和对象存储无地域属性预留空间OSS-ARC（OSS Anywhere Reserved Capacity）。此举将提供更普惠、更经济的云计算资源，助企业把握新AI时代的机遇。

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官、阿里云智能集团首席执行官张勇表示：“生成式AI和云计算驱动下，我们已进入了历史性的技术分水岭，各行业企业都在推动数智化转型以在竞争中保持领先。作为全球领先的云计算服务供货商，阿里云也致力于让算力更普惠、让AI更普及，企业和开发者可因此发掘更多洞察、探索全新商业模式拓展业务、为社会创造更多前沿产品和服务。”

阿里巴巴产品接入通义千问，与客户携手建构定制大模型

通义千问将陆续接入阿里巴巴生态的所有商业应用中，如企业通讯、智能语音助手、电子商务、搜索、导航、娱乐等，从而进一步提升用户体验。凭借其中英双语能力，通义千问将首先部署于阿里巴巴的数码协同办公和应用开发平台钉钉，以及物联网智能家居终端机天猫精灵上。

通义千问赋能钉钉：让职场沟通更高效。例如，钉钉将能够总结会议纪要、将会议对话生成文字会议记录、撰写电子邮件，以及仅用简单输入就可创建业务策划或推广方案初稿。用户还可以透过上传一张构思草图的图像，转瞬间就能在钉钉上生成小程序。

通义千问赋能天猫精灵：与中国用户更活泼生动地对话。例如，天猫精灵将能够为儿童创作和讲故事、提供健康食谱和旅行建议，或推荐健身背景音乐等。

为进一步助力企业数智化转型并从AI驱动的创新中获益，阿里云还将为客户开放云端通义千问，帮助他们构建自己的专属语言大模型。企业客户结合自己的行业知识和应用场景，可以在安全的云环境中调用通义千问的能力，在云端打造符合自己业务需求的企业大模型。由于无需通过资源密集且昂贵的预训练流程来构建基础模型，此举预计将为客户带来新一波增长动力。通义千问现已面向中国内地企业客户开放邀测。

此外，开发者将很快能够从阿里云通义千问创建大规模AI应用，进一步加强各行业AI软件生态，包括物流、媒体、金融、制造、能源、零售等领域。通义千问的API接入现已开放予中国内地开发者申请内测。

图像理解和“文生图（text-to-image）”等多模态能力也将很快添加到通义千问模型中，为用户提供更具吸引力的 AI 功能。

阿里云智能首席技术官周靖人表示：“语言大模型支持下的生成式AI正迎来全新的发展阶段。在新AI时代，我们凭借可靠的公有云基础设施和久经验证的 AI 能力，为客户和广大社会创造价值。我们正见证AI发展的新范式，云和AI模型在其中发挥至关重要的作用。我们致力于让这种范式更普惠，希望以此促进各行各业的数智化转型，助力提高企业生产力，扩展专业知识和能力，并通过创新释放更大的机遇。”

通义千问基于阿里巴巴自研的“通义”预训练模型框架，其统一底座包括“文生图”、“文生短视频”等AI模型。去年，阿里云推出开源“模型即服务”（Model-as-a-Service）平台“魔搭”（ModelScope），开放了数以百计 AI 模型，包括面向全球开发者和研究人员的通义“文生图”模型。目前“魔搭”小区拥有超过100万活跃用户，提供 800 多个模型，模型总下载量超1600万次。

为企业和学生提供更普惠、更经济的云计算资源

新的通用算力型Universal实例专为中小企业设计，在提供与同类产品同等稳定性的同时节省高达 40%的成本。该产品适用于中小企业网络应用程序和网站、企业办公应用程和脱机数据分析。

全新OSS-RC 让客户能在特定地域保留存储容量一年。相比以往按量付费，该产品最多可将容量价格降低50%。若客户不要求将数据存储在特定地域，则可创建OSS Anywhere Bucket存储空间，由阿里云选择数据存储地域，随后使用OSS-ARC为存储在 OSS Anywhere Buckets中的对象预留容量。相比以往按量付费，该产品最多可将容量价格降低 70%。

为让中国内地开发者更便捷、更经济地获得云计算资源，阿里云还宣布了时长最多可达3个月的核心产品免费试用，包括ECS和PolarDB数据库。阿里云还将为开发者提供1000个云技术免费培训课程和约500场基于真实业务场景的实操实验，让开发者轻松掌握云技术。

此外，阿里巴巴集团宣布其“少年云”项目与联合国教科文组织（UNESCO）人工智能与教育教席合作，为中国偏远地区的学生提供更多云计算资源。 “少年云”是阿里巴巴于 2021 年推出的非牟利项目，旨在通过向欠发达地区的学校提供云计算机，帮助缩窄数字鸿沟，助力青少年加强数字能力的技术基础，培养数码人才。