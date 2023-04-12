苹果日前宣布对 Restore Fund 进行重大拓展，公司加倍致力于推进基于自然的高质量碳清除项目。Restore Fund 于 2021 年推出，这支 2 亿美元的基金由 Apple 与保护国际基金会（Conservation International）和高盛（Goldman Sachs）共同发起，现已着手成立一支新基金，包括来自 Apple 的新投资及一系列新的碳清除项目。Apple 发起 Restore Fund 旨在激励全球投资以保护和修复重要生态系统，推广基于自然的碳清除解决方案。这一措施还帮助解决了企业暂时无法通过现有科技避免或减少的剩余排放。

作为计划拓展的一部分，Apple 将向新基金额外投资最多 2 亿美元，新基金将由汇丰资产管理部门和 Polliation 合资成立的 Climate Asset Management 进行管理。新的投资组合还旨在于高峰期每年清除 100 万公吨二氧化碳，同时为投资者带来经济回报。对于已成为基金合作伙伴的 Apple 供应商，新基金还会帮助他们以新的方式在脱碳过程中纳入高影响力的碳清除项目。

Apple 与 Climate Asset Management 正在通过预期项目采取扩大化措施，融汇两种不同类型的投资：基于自然、通过可持续管理的农业活动创收的农业项目，以及保护与修复重要生态系统、清除与存储大气中的碳的项目。这一独特的混合投资结构致力于为投资者带来财务与气候收益，同时推进新的碳清除模型，更全面地利用全球潜力，创造基于自然的解决方案。所有 Restore Fund 投资均符合严格的社会与环境标准。

Apple 已实现公司运营碳中和，并在去年呼吁供应商到 2030 年使 Apple 相关的运营全部实现碳中和，包括所有直接排放和与电力相关的排放，即范围 1 和范围 2 排放。高质量碳清除将通过补偿所有无法避免或减少的直接排放来帮助实现此目标。供应商预计将首先通过转用可再生能源、提高能效、减少直接排放等措施来减少碳排放。本月早些时候，Apple 宣布已有超过 250 家生产合作伙伴承诺到 2030 年使用 100% 可再生能源生产所有 Apple 产品。

Apple 与保护国际基金会和高盛在巴西和巴拉圭的三项初始投资旨在修复 150000 英亩的可持续认证工作林，并保护 100000 英亩的原生林、草原和湿地。这些初始项目共同为实现到 2025 年从大气中清除 100 万公吨二氧化碳的目标奏响了序曲。联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）等主要科学机构指出，碳清除是应对气候变化、实现全球气候目标的关键。

为准确监控与衡量 Restore Fund 项目的影响，Apple 将运用创新的远程感应技术（包括 Space Intelligence 的碳与栖息地绘图工具、Upstream Tech 的 Lens 平台和 Maxar 的高分辨率卫星图像），以构建项目所在区域的栖息地与森林碳地图。这些详实的地图将帮助确保这些项目满足我们投资的高标准，并将量化与核实项目在未来的碳清除效果。Apple 还将探索利用 iPhone 上的激光雷达扫描仪以提升地面监控的能力。

Restore Fund 是公司在 2030 年整个供应链和所有产品的生命周期完全实现碳中和的全面路线图的一部分。Apple 将在 2030 年减少 75% 的总体碳排放，并通过高质量碳清除来补偿剩余的碳排放。