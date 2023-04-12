根据Canalys发布的数据，2022 年第四季度，全球网络安全技术的总支出仍然保持强劲，而由渠道主导的强劲出货，弥补了直销出货的下降。市场规模增长14.5%，达到 196 亿美元。通过渠道购买网络安全技术的支出增长16.2%，达到 180 亿美元，占市场总份额的 91.8%。其余的 8.2% 是在客户与厂商之间的直接支出，下降1.8%。2022 年全年，网络安全技术的总支出增长 15.8%，达到了 711 亿美元，而通过渠道的支出增长 16.1%，达到 646 亿美元，占整个市场的 91%。网络安全（Network security）是收入最多的安全产品，增长了8.9%，达到了 54 亿美元。在漏洞和安全分析方面的支出增长18.2%，达到了42 亿美元，而权限管理则增长15.6%，达到 37 亿美元。

Canalys数据显示，总体乐观的表现被增加的 IT 预算限制所抵消，这会迫使客户对项目进行优先排序，而额外的审查则进一步延长了销售周期。领先厂商在该高度分散的市场中竞争激烈，其中前12 家网络安全厂商占到了本季度总支出的 47.1%。Palo Alto Networks 在 2022 年第四季度仍然是领军厂商。Fortinet超过了 Cisco，Fortinet交付了更多的中端防火墙积压订单后，领先Cisco，排名第二。Check Point 排名第四，不过 CrowdStrike 与其差距仍在缩小。Okta和微软也取得了一定进展。

Canalys 首席分析师 Matthew Ball 表示：“头部网络安全厂商在过去两年中采用了“落地和扩张”的销售策略来扩大市场规模，并在网络安全总支出中占据更大的市场份额，网络安全平台的发展，得益于构建或获取可通过订阅来访问的新功能，这能使其能够以特定的方式获得新客户，并通过附加模块在账户内进行扩展。在过去的两个季度，这种组合更多地转向了扩展。这使得顶级网络安全厂商获得了更有利的地位，以抵御经济衰退的影响，并利用客户巩固其厂商关系来降低成本。“但这也扩大了平均交易的规模，在一定程度上促使项目审查更严格，销售过程更长。”

北美地区在整体网络安全支出方面仍是规模最大的地区，增长16.3%，在 2022 年第四季度达到了 102 亿美元，占全球市场的一半以上。2022 年第四季度，EMEA（欧洲、中东非）是第二大网络安全市场，其待售金额增长了 12.9%，达到了59 亿美元。APAC（亚太地区）的规模增长了 11.2%，达到了 27 亿美元；同期，拉美地区则增长了 14.4%，达到了 6.9 亿美元。