回望2022，跨境人遭受了行业震荡。

国内疫情形势严峻，深圳和上海等跨境重镇陷入停摆。大面积的封闭式管理模式导致进仓发货业务的停滞，跨省物流中断、货运轮船开船延误，国际物流也困难重重。

市场萎缩，欧美市场受通胀影响，消费呈收缩态势。欧美地区在不同程度上出现了影响消费市场的经济问题，大量消费者减少了购物的投入和非必需品的支出，消费的不景气也蔓延到了电商行业。

营销端，出海企业则面临着数据安全，隐私保护和营销转化间的难题。随着营销生态变革，数据的获取及管理方式发生了翻天覆地的变化，广告主面临着难以精准定位用户，营销和引流成本上升等诸多挑战。

2023年是一个转折的关键时期。

疫情乌云散去，我们与世界重新建立联系，物流恢复往昔繁忙，出海企业开启组团包机海外抢单。

市场展现积极姿态，第一季度海外订单需求量持续快速增长，东南亚地区电商增速预期远超全球，回暖趋势还在延续。

营销生态的变革则推动了出海企业的转型，更多数字化的企业以蓬勃之姿涌现，并且更注重精细化运营。

跨境电商利好新政的发布、电商新巨头的崛起…….这些都给行业传递着积极的信号。

在这个关键的转折之年，有人退而离场，但也有人摩拳擦掌 ；有人认为这是出海近十年中最差的时代， 也有人认为这将是下个黄金时代的起点。在机遇与挑战并存的环境下，出海企业的一线跨境人会有哪些声音?

飞书深诺旗下子品牌BeyondClick飞书点跃（以下简称BeyondClick）重磅发布《2023年中国企业出海信心报告》，以期呈现出海企业的业务现状和未来展望。本次白皮书由飞书深诺旗下策略咨询团队Meet Intelligence编撰，通过对行业超240新锐品牌和成熟企业的调研，展现了出海企业对于跨境行业的整体信心指数。同时，白皮书也覆盖了对出海企业的现存挑战和出海营销趋势的解读，以及BeyondClick提出的对应的策略和建议，希望以此进一步提振行业信心。

在转折的关键点，更需要企业通过打造出海竞争力来抓住发展的良机。BeyondClick提出数字化能力是出海企业实现弯道超车的关键，用数字化能力赋能业务、管理与营销，叠加优势实现加速度发展，能够帮助中国出海企业在全球竞争中脱颖而出。