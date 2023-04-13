车载语音助手的加入反映了汽车制造商对该技术的信心，到 2024 年这一数字将达到 60%，到 2028 年这个数据将攀升到90%，全球销售的车辆将配备语音助手。当几乎所有的车辆连接到互联网，现有的车载语音助手将进一步渗透市场并成为越来越重要的技术，尤其是在汽车行业继续转向提供自动驾驶选项的情况下。几十年来，车内语音辅助一直只限于豪华车。现在，随着人工智能变得越来越容易获得，它正在成为主流。

很容易理解为什么汽车行业及其消费者如此热情地接受语音技术。通过启用抬头驾驶和减少危险的、基于手的操作所带来的分心，车载语音助手提供急需的安全益处，也就是司机迫切需要的好处：根据美国国家公路交通安全管理局的数据，分心驾驶占死亡人数的8 %事故、15% 的伤害事故和 14% 的警方报告的机动车交通事故。

方便是另一个明显的好处。借助车载语音技术，消费者可以快速轻松地与导航系统交互、拨打和接听电话、操作信息娱乐系统、控制各种汽车系统（例如，车内温度、加热座椅、挡风玻璃刮水器操作或门锁） 、在餐厅和商店下订单、搜索互联网、接收天气预报、支付停车费，甚至访问交互式汽车手册——所有这些都只需使用他们自己的声音。

与此同时，梅赛德斯奔驰用户体验(MBUX) 信息娱乐系统仍然是车载语音辅助领域的领导者之一。与苹果的 Siri 类似，AI 助手会响应“嘿，梅赛德斯”，并对简单的语音命令（例如“打开收音机”）做出反应。

从历史上看，语音识别被认为是 AI 生成中最困难的方面之一，它是通过结合使用自然语言处理 (NLP) 和 ML 的 AI 提供支持的。语音识别受过解释驾驶员提示的训练，可将人类语音转换为数字理解。

随着我们进入新的一年，准备好在市场上看到更多由 AI 辅助驱动的汽车。尤其是当像亚马逊 Alexa这样的传统助手从菲亚特克莱斯勒转移到汽车上时，新的Nvidia Drive Concierge（全面披露，NVIDIA 是 Sama 的合作伙伴）开始商用。为了改进这些助手的功能，研究人员一直致力于开发能够理解语言中许多歧义和复杂性的人工智能。得益于高质量数据的可访问性，该领域取得了显着进步，车载助手正在迅速推动将 AI 引入我们的汽车。

推动车内语音体验更上一层楼的 7 大趋势

随着车载语音技术变得越来越普遍，消费者可以期待各种新的用例和功能的出现，将当今的车载语音体验提升到一个新的水平，包括：

多语音的觉醒：多亏了Sonos、美国银行以及即将推出的迪士尼等公司的无数品牌语音助手，多语音技术已经进入了我们的家庭。多语音趋势也将越来越多地影响车辆，消费者最终将能够与汽车的品牌语音助手进行交互，同时还可以从他们最喜欢的咖啡连锁店的品牌语音助手那里订购咖啡。正如今年 CES 上所见证的那样，松下汽车与亚马逊的整合已经为消费者提供了在车内同时访问多个唤醒词的功能（“Hey Siri”和“Alexa”）。随着原始设备制造商寻求为驾驶员提供更多选择，以及语音为与越来越多的车载应用程序（如 TuneIn 和 Spotify）进行交互提供了最佳模式，我们将看到更多此类内容。

改善同理心和实用性：消费者可以期待他们的车载语音助手提供更多的同理心、个性和实用性，尤其是与我们已经习以为常的现有语音助手相比。例如，同样在今年冬天的 CES 上，宝马推出了 i Vision Dee，这是一款会说话的电动轿车，具有人工智能 (AI) 功能，可以显示驾驶员信息并将虚拟现实投影到全挡风玻璃上。“Dee”（Digital Emotional Experience 数字情感体验）在“看到”驾驶员时会“兴奋”，甚至可以通过前格栅上的屏幕表达自己的心情。能美，Nio 的另一个车载 AI，也超越了信息娱乐和导航的标准车载语音助手用例，将自己呈现为散发个性的实际物理存在。

向共享娱乐的转变：随着自动驾驶能力变得越来越普遍，连接性因 5G 而得到加强，新形式的车内、基于群体的娱乐将出现，例如多人游戏或电视节目和电影的流媒体。语音技术将越来越多地支持这些形式的车载娱乐，特斯拉的 Netflix 和 Hulu 产品以及特斯拉、宝马和现代的车载 PC 游戏功能已经证明了这一点。

更流畅的界面：随着语音成为一项基本的车载技术，交互式空间将扩展到仪表板之外。消费者可以期待语音和视觉效果的无缝呈现，融合历史上分离的信息娱乐和汽车控制。宝马和哈曼等汽车制造商已经在采用沉浸式平视显示器来支持他们的语音体验，以及大型触摸屏显示器，正如 Volantis 所见. 虽然触摸屏由于缺乏物理功能而给车辆带来了一些可用性挑战，但它们已经打开了对越来越多的品牌应用程序以及 OEM 控件的访问权限，我们将继续看到语音成为导航应用程序的最有效界面以及其中包含的内容。

安全人工智能：许多司机已经习惯于与车载人工智能互动，以监控道路、附近的汽车和行人。作为一种扩展的安全措施，人工智能将越来越多地用于监控驾驶员的状态。最近，三星推出了一个系统，该系统使用传感器来测量驾驶员的睡意，并使用面向驾驶员的红外摄像头来监控他们的状态。当系统检测到注意力分散时，它会通过可定制的通知通知驾驶员。理想情况下，此类通知可以通过车内语音助手发送，以免造成任何额外的干扰！

更多智能家居集成：由于车辆与家庭之间的关系如此紧密相关，因此出现了更先进的语音技术用例，可将这两个位置无缝集成。例如，除了在到家时使用车载语音助手打开车库门或打开客厅灯外，越来越多的司机将能够使用车载语音助手启动家中的暖气或电器. LG 最近推出了新的 Cockpit Computer，它不仅可以让司机呼叫路边援助，还可以在家里检查他们的炉子。

软件优先的方法改变了游戏规则：电动汽车 (EV) 制造商是软件优先的公司，因此车内体验变得更加动态。许多电动汽车公司都表现出拥有完整技术堆栈的愿望，而不是将车内体验外包给领先的移动操作系统。电动汽车将继续拥有并品牌汽车控制作为一个类别（甚至可能将其扩展到家庭控制类别），同时拥抱 TuneIn 和 Netflix 等第三方品牌以在其他领域提供自己的价值。

总的来说，消费者可以期待更多的汽车制造商拥有他们的语音体验，因为这样做可以显著增强品牌竞争力。梅赛德斯、特斯拉和宝马仍然是品牌车内语音体验的市场领导者，而像蔚来，小鹏，理想这样的新来者展示车载语音助手最激进的体现。未来几年，快餐店 (QSR) 品牌也将成为车内语音体验不可或缺的一部分，因为消费者能够说“嘿，星巴克，点我平常点的”是一个引人注目的用例，尤其是通勤期间忙碌的司机——跳过得来速线路并在到达时收集。虽然 Siri 和 Alexa 将继续在汽车中发挥重要作用，但更多品牌将越来越多地利用语音作为界面，为客户带来更愉快、更高效的体验，包括百度，阿里巴巴未来都会有相关智能语音产品，AI会驱动时期走向成熟。

即使车载语音技术越来越普遍和复杂，但假设语音交互将完全取代屏幕也是错误的。相反，屏幕和语音将协同工作，语音在减少驾驶员对屏幕的依赖以及相关的分心和平视显示器方面发挥着关键作用，从而使驾驶员更加专注和高效。为了继续以有意义的方式提供让消费者受益的车载语音体验，汽车和语音技术领导者有责任共同努力，以人为本的方式精心设计车载语音助手。通过这样做，他们有机会长期大幅推动车内语音体验的使用和信任。AI将加速这个进程。