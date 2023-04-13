根据最新的官方消息，百度将在上海车展举办Apollo汽车智能化业务发布会。届时，百度Apollo将带来全新升级的驾舱图“多边形”产品矩阵，并发布百度智能汽车开放方案，这也是百度智能汽车事业部自2021年下半年组建以来的首次行业亮相。

百度Apollo秉承实现“让汽车更聪明、让出行更简单”的使命，2021年下半年，百度正式组建智能汽车事业部，将积累的十年L4级技术能力应用在量产乘用车领域，打造技术领先的L2+智能驾驶系统。百度Apollo推出城市域领航辅助驾驶Apollo City Driving Max、行泊一体Apollo Highway Driving Pro、自主泊车Apollo Parking，覆盖低、中、高组合的全系列智驾产品。与此同时，百度Apollo在智能座舱、智能地图等领域也均有产品，是国内唯一一家‘驾舱图’全矩阵布局的Tier1，能够满足国内外车企对汽车智能化的各种需求，全方位助力车企打造面向未来的智能汽车。

其中，Apollo City Driving Max是百度Apollo打造的旗舰级智驾产品，致力于为用户提供轻松愉悦的驾乘体验，不仅能自动巡航、拥堵跟车、变道超车、过红绿灯路口、上下匝道、穿行隧道，也能实现推理遮挡红绿灯信号、结合交通流速度自动调节限速、自动通过ETC等更安全、先进的智驾功能。2022年下半年，Apollo City Driving Max已在北上广深等一线城市开展泛化测试。