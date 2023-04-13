随着移动生态系统从 2022 年的下滑中反弹，应用支出恢复同比增长。应用下载量也增长了近 3%—— 移动App重新找回了蓬勃的发展势头。

data.ai的最新数据显示：全球应用程序市场在经济逆势面前显示出了颇具韧性的增长势头——预计 2023 年第一季度移动消费者在应用商店的支出将超过以往任一季度，达到创纪录的 339 亿美元。

在本季度之前，移动App的市场表现并不能让人满意：以data.ai的 2022 年第三季度市场报告为例，该报告仅显示 2022 年第三季度的消费者支出为 324 亿美元。与 2021 年第三季度的 337美元相比，同比下降比较明显。

从上图能够看出，iOS 用户依旧比 Android 用户的花费更多。iOS 占应用商店总支出的 65%，在纯非游戏应用中这一数字更高——iOS 占 71%。

从分类上看，游戏、娱乐和社交是消费者支出（在 Google Play 上）最大的贡献者。视频播放与编辑、家居 和 健康与健身 的环比增长最为强劲，分别为 21%、21% 和 20%。

从地区来看，美国、日本和韩国贡献了最多。

下载量：今年一季度下载量排名为3年来第二高

本季度消费者支出的增长伴随着下载量的适度增长。总体而言，消费者在 2023 年第一季度下载了 382 亿次应用程序——仅次于2022 年第三季度的 387 亿次。（如下图）

下图显示，最大的下载量增长峰值出现在 iOS 上——安装量同比增长 12% 至约 91 亿。在 Google Play 上，安装量同比增长 1% 至 291 亿次。

印度和巴西是下载量最大的两个市场，而土耳其、俄罗斯和伊拉克在 Google Play 上的下载量与 2022 年第 4 季度相比增长幅度最大。而在 iOS 上，中国和美国是下载量最大的市场，其中美国、巴西和日本的季度增长最快。

按类别划分，游戏、实用程序、照片与视频在 iOS 上的下载量最大。与此同时，游戏、健康与健身和旅游的绝对下载量环比增幅最大。

对于百分比增长，表现最好的是健康与健身、导航和目录。他们分别录得了 17%、15% 和 12% 的环比增长。

在 Google Play 上，游戏、工具和娱乐的下载量最高，而游戏、生产力和教育的下载量增幅最大。生产力、图书与参考资料和教育分别显示了 12%、10% 和 9% 的季度增长率。

得益于 TikTok 和 CapCut，字节跳动巩固了其主导地位。

为第一季度的强力增长做出贡献的几大应用并未出乎预料——顶级App的排行榜从来没有太大的变化。这些App包括——Facebook 、 SnapChat 、 WhatsApp 、 Netflix等。（下图显示了一季度下载、花费和MAU的前十大应用）

最值得注意的是，TikTok 的排名上升了一位，取代了 Instagram，成为世界上下载次数最多的应用程序。