高通技术公司和小米公司日前宣布，双方已在德国利用搭载第一代骁龙8+移动平台的小米12T Pro成功进行了米级定位验证。面向智能手机的高通米级定位（Qualcomm Meter-Level Positioning）技术能够提供定位性能，此前小米11 Pro/Ultra已率先在中国市场实现该功能的商用。

米级定位精度可以在使用地图、驾驶和其他手机应用程序等诸多场景中提升智能手机的用户体验。具体而言，在以下场景中可实现更高精度：

使用网约车应用时，能够为司机和乘客提供精准的上车地点；

使用健身应用时，能够准确记录用户骑行和跑步的户外运动轨迹；

使用车载实时导航应用时，能够优化车道级精度，提供更多地图细节和更精确的方向。

面向智能手机的高通米级定位技术与Trimble RTX校正服务相结合，在商用智能手机上带来了极高的定位精度。当Trimble RTX与骁龙移动平台集成，能够增强旗舰手机的定位性能，实现更高精度。

此次三方已在包括郊区空旷道路、城市高速公路等多个场景下，进行了高精度验证测试（包括驾驶测试）。测试结果显示，移动终端在置信度为95%的条件下，可以达到米级精度。对于智能手机定位技术而言，这一精度的实现有较高难度。

高通技术公司产品管理副总裁Francesco Grilli表示：“此项测试再次证明了骁龙正在为移动终端带来卓越体验。我们很荣幸能够携手小米和Trimble在全球支持该特性，让驾驶、通勤和各种导航功能变得更加便捷，进一步提升智能手机在日常生活中的实用性。”

小米公司芯片平台总经理秦牧云表示：“我们很高兴能够携手高通技术公司和Trimble，为全球米粉带来出色体验和更多应用。达到上述精度水平将推动更多用户在移动应用中使用基于位置的服务。”

Trimble定位业务副总裁Olivier Casabianca表示：“Trimble和高通技术公司长期以来一直致力于移动终端侧定位技术的创新，我们期待将基于位置的体验，包括导航、游戏、网约车、本地化信息等，提升至全新水平。我们很高兴能与高通技术公司和小米等手机制造商一起，将Trimble RTX的优势带给智能手机用户。”