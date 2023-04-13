ROG玩家国度今天在“超神进化”发布会上宣布了全新的腾讯ROG 7系列游戏手机。

腾讯ROG游戏手机7系列分为ROG 7及ROG 7 Pro两个规格。ROG 7系列采用全新的双色斜切设计，将高通旗舰第二代骁龙8移动平台的卓越游戏性能与先进的矩阵式液冷散热架构7.0以及ROG专属调校相结合，提供了真正令人惊叹的手游体验。其在功耗表现上更加优秀，全新的重构真空腔均温板带来革命性的快速热循环转换，可将散热效率提升多达168％，让ROG 游戏手机7系列在保持酷冷的同时亦可全速运行游戏。

为了使腾讯ROG游戏手机7系列成为功能强大的便携式影院，腾讯ROG游戏手机7系列扬声器采用3D封装技术，将扬声器的等效容积提高了50％，并与音频专家Dirac共同优化音效系统。当安装配备强大低音扬声器的全新酷冷风扇7时，腾讯ROG游戏手机7系列还可提供震撼的2.1声道音效。

三星165Hz电竞屏显示屏现在具有更高的峰值亮度，腾讯ROG游戏手机7系列还拥有强大的游戏内AI运算能力、可自定义的AirTrigger超声波肩键、以及来自ROG团队也将持续适配更多游戏。细节上处处体现着ROG的核心精神——以玩家为先。

腾讯ROG 游戏手机 7 Pro版还具有独特的ROG个性视窗以及酷冷风动阀设计。

“超神”性能释放

ROG 游戏手机 7系列手机在性能上彰显着毫不妥协的精神，搭载旗舰3.2 GHz高通第二代骁龙8移动平台，具备强大的游戏能力。相比上一代产品，综合表现以及能耗比表现均提升15％。可与高达16 GB的LPDDR5X 满血版（8533Mbps）内存和512 GB UFS 4.0 闪存（速率相比UFS 3.0提升两倍）搭配使用。该处理器还支持Wi-Fi 7（802.11be），提供高达320 MHz带宽通道，并具有多链路操作功能，这意味着玩家可以同时连接多个信号频段。

得益于高通的技术支持，ROG 7系列此次新增光线追踪功能。在获得适配的游戏中，玩家可以享受超逼真的反射效果，尤其是在水面和金属表面，这让游戏画面体验上升到了全新的维度。

以上这些强大的功能都得到了超强的ROG X模式支持，在X模式系统中，游戏玩家能够对性能和具体硬件进行最精细地设置与调控。

为了展现瞬息万变的动作画面，腾讯ROG游戏手机7系列采用了三星165 Hz AMOLED电竞屏，拥有720 Hz触控采样率和 Delta E＜1色彩准确度，可提供出色的视觉效果。ROG 7还将峰值亮度提升至1500尼特，以便玩家们更轻松地在户外观看。出色的视觉效果由ROG与业界知名视觉处理公司Pixelworks合作调校，带来出色的色彩准确度，呈现给玩家们无与伦比的显示效果。

此外，腾讯ROG游戏手机7 Pro配备了ROG个性视窗，作为独有的显示设计，体现了ROG在产品上的大胆创新。个性视窗可以展示不同使用状态下的个性化动画，例如充电、来电、X模式等。玩家甚至可以创建自己的专属动画，进一步增强ROG 7 Pro的独特性。有了ROG个性视窗，玩家可以表达符合自己定位的风格，并进一步解锁这项尖端技术的全部潜力。

“超神”散热表现

腾讯ROG游戏手机7系列旨在最大限度地减少功耗，同时保持最佳性能释放，这需要通过多重冷却技术实现。高通第二代骁龙8移动平台提供了15％的能耗比改进，矩阵式液冷散热架构7.0 还可全方位为SoC降温。 对于15分钟以内的短时长游戏，氮化硼（BN）复合导热材料可减少SoC的性能损耗。 更长时间的对战则由全新设计的真空腔均温板和覆盖SoC另一侧的石墨烯进行导热。在1小时以上的长时间游戏时，酷冷风扇7 将启用AI温控制冷系统，其风扇位于SoC模块正上方，半导体制冷元件可提供额外的冷却性能。

腾讯ROG游戏手机7 Pro采用业界前沿的酷冷风动阀设计，能够进一步增强冷却效果。当连接酷冷风扇时，酷冷风动阀将自动开启，将外置散热器的冷空气定向到真空腔均热板的散热鳍片上。这有效地消散了 SoC产生的热量，使游戏性能和整机续航能力显著提高。激活酷冷风扇后，整体散热效率可进一步增加多达20％。

最后，酷冷风扇7除了内置半导体冷却材料，还内建了大静压风扇，从而带来最大的冷却功率。革命性的双面降温设计，确保在手机的背面由酷冷风扇7进行冷却的同时，冷却空气也会横跨手机屏幕，以获得最大的冷却效率。总体而言，这些冷却技术使腾讯ROG游戏手机7系列能够在不牺牲功耗效率的情况下实现高性能释放。

“超神”游戏体验

腾讯SolarCore6.0游戏加速引擎

全新升级的游戏引擎，从8大体验维度(高帧率、平均帧、帧分布、抖动率、大卡顿、小卡顿、最高帧、最低帧、温度分布)，全面重新定义游戏流畅性的体验标准，针对重点游戏场景进行深度细致地优化，确保性能平稳，体验流畅。目前精选了5个游戏（王者荣耀、和平精英、QQ飞车、穿越火线，金铲铲），35个重点游戏场景进行了游戏体验的优化，未来还会有更多游戏加入腾讯SolarCore6.0游戏加速引擎的阵营中。

备受玩家青睐的AirTrigger超声波肩键系统为玩家提供了无与伦比的指尖操控模式，让大家享受游戏主机级的体验。支持多手势操作，包括抬起-按下分别触发和体感方向按键，还有多达10种体感操控动作和X轴线性马达，提供强大的触觉反馈，带领玩家进入更深层次的游戏世界。它还搭载了卓越的振动映射功能，通过为虚拟屏幕按钮提供可调节的触觉反馈来增强触感体验。

手游玩家将从腾讯ROG游戏手机7系列上感受到出色的音质表现。采用双正向12 x 16mm扬声器，等效容积提升50%，并在酷冷风扇7中配备了五磁铁超线性13 x 38mm低音扬声器。当酷冷风扇安装时，低音效果可提高77%，2.1声道让你沉浸于游戏或电影中。与Dirac音频专家合作进行实现的精细调整，确保了无与伦比的音质享受。

通过连接3.5毫米耳机插孔可以感受到Dirac Virtuo剧院般的空间音效体验。腾讯ROG游戏手机7系列拥有先进技术所带来的丰富音效。高通 aptX和aptX Lossless技术确保了超低延迟以及高保真蓝牙音频连接，因此无论用户选择什么音频格式，他们的耳朵都会感受到腾讯ROG游戏手机7系列带来的澎湃音质。

可用性及价格

腾讯ROG游戏手机7系列将在4月17日10:00在京东商城销售。请联系当地的ASUS代表以获取更多信息。